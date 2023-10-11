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الصين تفرج عن صحافية أسترالية بعد 3 سنوات في السجن

10/11/2023 9:39:19 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أفرجت الصين عن الصحافية الأسترالية، تشينغ لي، بعد أكثر من ثلاث سنوات في السجن، وفق ما
أعلن رئيس الوزراء، أنتوني ألبانيز، مؤكداً أنها الآن في ملبورن. وقال ألبانيز، إنّ الأستراليين يريدون رؤية تشينغ لي مع طفليها، مضيفاً أن الصحافية مسرورة بالعودة إلى بلادها.

وأوضح ألبانيز، أن الإفراج عنها جاء بعد استكمال إجراءات قانونية في الصين، مشيراً إلى أن الإفراج عنها سيسهل زيارته للصين في مرحلة ما هذا العام.

وتشينغ المذيعة السابقة في تلفزيون "سي جي تي إن" الرسمي الصيني، أوقفت في أغسطس 2020، ووجهت إليها رسمياً تهمة إفشاء أسرار دولة للخارج، دون تقديم مزيد من التفاصيل، في فبراير 2021.

وحوكمت في جلسات مغلقة ومُنع السفير الأسترالي لدى الصين من دخول المحكمة ومتابعة الإجراءات القضائية.

وكانت تشينغ وصفت ظروف سجنها في رسالة لمسؤولين أستراليين من زنزانتها، قائلة إنها تفتقد نور الشمس ولكن أكثر من أي شيء طفليها. وتشهد العلاقات بين البلدين عودة الدفء تدريجيا بعد فترات من التوتر.


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