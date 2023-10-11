غزة بلا كهرباء خلال ساعات.. و«حماس» تحذّر من كارثة إنسانية محقّقة

قال رئيس سلطة الطاقة، ظافر ملحم، لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الأربعاء، إن ما تبقى من وقود في شركة كهرباء غزة، وهي المحطة الوحيدة التي توفر الكهرباء، يكفي لما بين 10 و12 ساعة على الأكثر فقط.

بدورها، حذّرت حركة حماس من أنّ القطاع يواجه كارثة إنسانية محققة، مع توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة بشكل كامل خلال ساعات جراء نفاد الوقود.

وذكر بيان صدر الحركة، أن توقف المحطة عن العمل بشكل كامل، ينذر بغرق القطاع في ظلام دامس واستحالة استمرار تقديم كافة الخدمات الحياتية الأساسية التي تعتمد جميعا على الكهرباء.

وأضاف البيان، أنّ هذا الوضع الكارثي يخلف أزمة إنسانية لجميع سكان قطاع غزة، يزيد من تفاقمها تواصل الغارات وتدمير أحياء سكنية كاملة بمئات الأطنان من المتفجرات، وقصف منازل المواطنين فوق رؤوسهم.

وأطلق البيان، نداء استغاثة عاجل جدا للمجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية والإغاثية، بضرورة التحرك السريع والتداعي لإمداد قطاع غزة بكل أسباب الحياة.

وقطعت إسرائيل منذ 3 أيام كافة إمدادات الكهرباء والمياه والوقود عن قطاع غزة في عمليتها العسكرية المتواصلة ضد القطاع.

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