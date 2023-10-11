إسرائيل: دمّرنا نظام رادارى تستخدمه حماس لرصد طائراتنا في سماء غزّة

قال سلاح الجو الإسرائيلي، إنه دمر نظاماً رادارياً تستخدمه حركة حماس، في الغارات الجوية التي يشنها سلاح الجو على قطاع غزة. وكتب الجيش الإسرائيلي في منشور على موقع "إكس": "دمرت الطائرات المقاتلة نظام كشف متقدم طورته حماس، وكان يستخدم لرصد الطائرات فوق قطاع غزة.

وأفاد الجيش الإسرائيلي، بأن حماس قامت على مر السنين، بتطوير شبكة كاميرات عالية الجودة مخبأة في خزانات مياه على أسطح المنازل في أنحاء قطاع غزة.

وأضاف الجيش الإسرائيلي، أنه قد تم تدمير الشبكة في غضون دقائق، من خلال هجمات على أهداف مختلفة أمس الثلاثاء، مشيراً إلى أن ذلك منع حماس من القدرة على تكوين صورة واسعة للسماء بهدف مهاجمة الصواريخ.

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