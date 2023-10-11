وزارة الصحة في غزة تعلن عدد الضحايا منذ بدء القتال مع إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، عن مقتل 1055 وإصابة 5184 آخرين بجراح مختلفة منذ بدء جولة القتال الحالية مع إسرائيل منذ يوم السبت الماضي.

وأعلنت الطواقم الطبية العاملة في مجمع الشفاء الطبي في غزة، أن نسبة كبيرة من الإصابات التي تصل تغلب عليها حروق بالغة.

ووجهت الجهات الطبية في غزة، نداء لكل من درس التمريض أو أي تخصص في الخدمات الطبية، أن يتوجه للمستشفيات لمباشرة التطوع في ظل التوافد الهائل للجرحى.

وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر وافق مساء السبت على حالة الحرب على قطاع غزة، وبدء عمليات عسكرية واسعة ردًا على إطلاق حماس هجوم "طوفان الأقصى" الذي أدى إلى قتل أكثر من ألف إسرائيلي وأسر العشرات.



ومنذ ذلك الوقت نفذ الجيش الإسرائيلي على مدار الساعة آلاف الضربات الجوية التي استهدفت أحياءً سكنية ومباني متعددة الطوابق مأهولة بالسكان في قطاع غزة.







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