آخر تطورات اليوم الخامس من الحرب في غزة

واصل الطيران الإسرائيلي قصف أحياء غزة خلال الليل وحتى الساعات الأولى من يوم الأربعاء، في الوقت الذي كثفت فيه إسرائيل هجومها على قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق شنته حماس.

ويتوقع أن تتصاعد الحرب التي أودت بحياة ما لا يقل عن 2100 شخص من الجانبين. وأدى هجوم نهاية الأسبوع الذي قالت حماس إنه جاء انتقاما لتدهور أوضاع الفلسطينيين تحت الاحتلال الإسرائيلي وعزم إسرائيل سحق الحركة في غزة.

وإليكم أهم احداث اليوم الخامس من الحرب الإسرائيلية - الفلسطينية:

القاهرة ــ ظل معبر رفح الحدودي مغلقا من الجانبين حتى صباح الأربعاء، بحسب مسؤول أمني مصري.

قال المسؤول للأسوشيتدبرس إن عددا من قوافل المساعدات المصرية المحملة بالوقود ومواد البناء والمواد الغذائية لم تتمكن من الدخول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح اليوم الأربعاء.

في غضون ذلك، لا تزال عشرات الأسر الفلسطينية عالقة في مدينة العريش بسيناء. ولم تتوفر على الفور تفاصيل أخرى. تحدث المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير منوط بالتحدث الى وسائل الاعلام.

مراكش، المغرب - قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس تشكل "مخاوف إضافية" للاقتصاد الأمريكي، لكنها لا تزال تتوقع إمكانية احتواء التضخم دون التسبب في الركود.

متحدثة إلى الصحفيين يوم الأربعاء على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مراكش بالمغرب، قالت يلين إن تركيز إدارة بايدن هو على "المتأثرين بهذه الهجمات الوحشية على إسرائيل"، وأعادت التأكيد على دعمها لإسرائيل.

يوم الثلاثاء قال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي بيير أوليفييه غورينشا إنه "من السابق لأوانه" تقييم تأثير الحرب المستمرة منذ أيام بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في غزة على النمو الاقتصادي العالمي.

وأشار إلى أن أسعار النفط ارتفعت بنحو 4 بالمائة في الأيام القليلة الماضية.

هونغ كونغ - قالت شركة طيران كاثي باسيفيك في هونغ كونغ إنه سيتم إلغاء جميع رحلات الشركة الجوية بين المدينة وتل أبيب بداية من اليوم الأربعاء وحتى التاسع والعشرين من أكتوبر "في ضوء الوضع الأخير في إسرائيل".

القدس ــ قال الجيش الإسرائيلي إن طائراته قصفت الجامعة الإسلامية في قطاع غزة يوم الأربعاء.

وأضاف أن الجامعة تستخدم كـ "معسكر تدريب" لعناصر الاستخبارات العسكرية التابعة لحماس، وكذلك لتطوير وإنتاج الأسلحة.

كما ذكر الجيش أن حماس استخدمت مؤتمرات الجامعة الإسلامية لتمويل الإرهاب، وأن للجامعة علاقات وثيقة مع القيادة العليا لحماس.

مدريد - اعلنت وزارة الدفاع الإسبانية أن أول طائرة عسكرية تابعة لها وصلت في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء وعلى متنها 200 شخص تم إجلاؤهم من إسرائيل.

وأضافت الوزارة أن بين الركاب مواطنين إسبان ومواطنين آخرين من دول الاتحاد الأوروبي، وأجانب يقيمون في إسبانيا كانوا يزورون إسرائيل.

وذكرت أن طائرة عسكرية ثانية توجهت إلى تل أبيب لإجلاء المزيد من الإسبان الذين ألغيت رحلاتهم التجارية.

مدينة غزة، قطاع غزة ــ قالت سلطة الطاقة الفلسطينية في قطاع غزة إن الوقود بمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع سينفد خلال ساعات، ما يخلف غزة بدون كهرباء بعد قطع إسرائيل للإمدادات.

قالت إسرائيل إنها ستقطع الكهرباء بالكامل عن القطاع في أعقاب الهجوم الشامل الذي شنته حركة حماس يوم السبت الماضي.

باتت جميع المعابر مع غزة مغلقة الآن، ما يجعل من المستحيل إدخال الوقود لمحطة الكهرباء أو المولدات التي يعتمد عليها السكان والمستشفيات منذ فترة طويلة.

وقالت سلطة الطاقة، يوم الأربعاء، إن المحطة ستتوقف عن العمل بعد ظهر اليوم.

وأعلنت حركة حماس استهداف غارة جوية إسرائيلية منزل خبير مرموق في القانون الدولي كان يزور عائلته وسط مدينة غزة في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، ومقتل كل من بداخله.

غادر سعيد الدهشان وكان في طريقه إلى القاهرة حيث يقيم بشكل أساسي.

لم يذكر مسؤولو الصحة في غزة عدد القتلى، لكن أصدقاء الدهشان قالوا إن عائلته بأكملها - بالإضافة إلى شقيقه وعائلته - قتلوا.

قدر باسم نعيم، المسؤول بحركة حماس، عدد القتلى جراء الغارة بما لا يقل عن 30 شخصا.

وقال غازي حمد، المتحدث باسم حماس الذي دمرت الغارات الجوية منزله مساء الثلاثاء إلى جانب منازل العديد من أعضاء المكتب السياسي للحركة، إن هذا المستوى من الموت والدمار غير مسبوق.

وأضاف أن الغارات الإسرائيلية أدت إلى مقتل أفراد من عائلة القيادي بالحركة، محمد الضيف.

ذكر مسؤولون في حماس أن غارات الثلاثاء قصفت منزل عائلة محمد الضيف، القيادي في الجناح العسكري لحركة حماس.

أكد نعيم للأسوشيتدبرس أن الهجوم أسفر عن مقتل والد وشقيق الضيف، واثنين من أقاربه في بلدة خان يونس جنوبي القطاع. ولا يعرف مكان تواجد الضيف منذ فترة طويلة.

كوبنهاغن، الدنمارك - اعلنت الدول الإسكندنافية الثلاث، يوم الأربعاء، إنها ستعرض إجلاء مواطنيها عبر مطار بن غوريون بتل أبيب، مشددة على أن الراغبين في الإجلاء يجب أن يسددوا تكاليف الاجلاء.

وقال وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، لوكالة الأنباء السويدية (تي تي) "نتابع الوضع في إسرائيل وفلسطين ساعة بساعة مع دول الشمال الأخرى".

وأضاف "اتخذنا قرارا الليلة الماضية بضرورة مساعدة الراغبين في الخروج بالتعاون مع الدول الأخرى".

وصفت وزارة الخارجية في أوسلو العرض بأنه "يضاف إلى الرحلات الجوية المقررة التي لا تزال تنطلق من إسرائيل."

وفي كوبنهاغن، قالت وزارة الخارجية إن فرص المغادرة "لا تزال موجودة، لكنها تتضاءل".

القاهرة - قالت منظمة طبية، يوم الأربعاء، إن الوقود والإمدادات الطبية في قطاع غزة آخذة في الانخفاض بشكل خطير.

وأضافت "استهلكنا مخزون الطوارئ المخصص لثلاثة أسابيع في ثلاثة أيام في مستشفى العودة. يرجع ذلك جزئيا لوصول 50 مصابا دفعة واحدة من مخيم جباليا بعد تعرضه للقصف"، مؤكدة أن مستشفى الشفاء، الأكبر في غزة، لديه وقود يكفي لثلاثة أيام فقط.

مدينة غزة، قطاع غزة ــ مع صدور تقارير عن وقوع غارات جوية متواصلة في حي الكرامة شمالي مدينة غزة، لا يزال العديد من القتلى والجرحى عالقين تحت الأنقاض نظرا لافتقار غزة إلى المعدات اللازمة للتعامل معها.

وقال إياد البزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية، في بيان، إن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالشوارع والطبيعة المستمرة والمكثفة للغارات الجوية حالت دون قدرة سيارات الإسعاف وفرق الدفاع المدني على الاقتراب من المناطق التي أبلغت عن وجود أشخاص محاصرين فيها تحت أنقاض البنية التحتية المتهالكة.

وأعلن البزم وقوع غارات جوية مكثفة أيضا في بلدة خان يونس ومنطقة شرق مخيم جباليا للاجئين في شمال غزة.

بانكوك - أعلنت الخارجية التايلاندية، يوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي نقلا عن تقارير من عمال وأصحاب أعمال أن هناك مخاوف من مقتل 20 مواطنا تايلانديا وإصابة 13 آخرين واختفاء 14 آخرين.

ويعمل حوالي 30 ألف تايلاندي بأجور منخفضة في إسرائيل، وخاصة في أعمال الزراعة. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية كانشانا باتاراتشوك، إن 5019 شخصا سجلوا حتى الآن لإجلائهم إلى الوطن.

القدس ــ قال الجيش الإسرائيلي إن طائرة تحمل أسلحة متطورة "مصممة لتسهيل عمليات عسكرية كبيرة" هبطت مساء الثلاثاء في قاعدة نيفاتيم الجوية جنوب إسرائيل.

واضاف في بيان "نحن ممتنون للدعم الذي قدمته الولايات المتحدة ومساعدتها للجيش الإسرائيلي، ولدولة إسرائيل بشكل عام، خلال هذه الفترة الصعبة. يعلم أعداؤنا أن التعاون بين جيشينا أقوى من أي وقت مضى، وهو جزء رئيسي في ضمان الأمن والاستقرار الإقليميين".

ريو دي جانيرو- أعلنت الخارجية البرازيلية مقتل مواطنين اثنين نتيجة الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل.

واضافت في بيان، يوم الثلاثاء، أن القتيلين هما راناني نيديجيلسكي غليزر، وبرونا فاليانو.

كما ذكرت أن ثلاثة أشخاص يحملون الجنسيتين البرازيلية والإسرائيلية اختفوا عقب حضورهم مهرجانا موسيقيا هاجمه مقاتلو حماس في مستوطنة رعيم.

مانيلا، الفلبين ــ قال وزير الخارجية الفلبيني إنريكي مانالو إن فلبينيين اثنين قتلا نتيجة الهجمات التي شنها مسلحو حركة حماس على إسرائيل.

أدان مانالو عمليات القتل في بيان مقتضب نشره يوم الأربعاء على حسابه الرسمي بموقع إكس، تويتر سابقا، دون الخوض في تفاصيل أخرى مثل ملابسات مقتلهما وهويتيهما.

وأضاف أن الفلبين مستعدة للتعاون مع أي دولة من أجل التوصل إلى حل طويل الأمد للصراع وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي.

يذكر أن آلاف المواطنين الفلبينيين يعيشون ويعملون في إسرائيل.

أوتاوا، كندا - أعلنت وزيرة الخارجية الكندية نقل مواطني بلدها جوا من إسرائيل عبر مطار بن غوريون بتل أبيب في الأيام المقبلة في أعقاب هجوم حماس الكبير.

وقالت الوزيرة ميلاني جولي على حسابها الرسمي بموقع إكس، تويتر سابقا، إن الحكومة تخطط لتنظيم عملية إجلاء باستخدام طائرات تابعة للقوات المسلحة الكندية.

لم يذكر المنشور الكنديين الذين يعتقد أنهم محاصرون في غزة بعد أن أغلقت إسرائيل القطاع الذي تسيطر عليه حماس.

تحاول كندا تحديد عدد مواطنيها الذين سقطوا بين قتيل ومفقود.





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