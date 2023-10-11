اعتباراً من الأحد .. جميع مدارس إسرائيل تتحول إلى التعلم عن بُعد

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت وزارة التعليم الإسرائيلية أن جميع المدارس ستتحول إلى التعلم عن بعد اعتبارا من يوم الأحد.
وتم إغلاق المدارس في إسرائيل منذ أن أدى هجوم حركة (حماس) مطلع الأسبوع إلى تصعيد العنف الإقليمي.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء إن الدراسة عبر الإنترنت "ستركز أولا وقبل كل شيء على الجوانب النفسية والاجتماعية من أجل تعزيز الصمود، وعلى المحتوى التعليمي المناسب للوضع".
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