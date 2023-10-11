اعتباراً من الأحد .. جميع مدارس إسرائيل تتحول إلى التعلم عن بُعد

أعلنت وزارة التعليم الإسرائيلية أن جميع المدارس ستتحول إلى التعلم عن بعد اعتبارا من يوم الأحد.

وتم إغلاق المدارس في إسرائيل منذ أن أدى هجوم حركة (حماس) مطلع الأسبوع إلى تصعيد العنف الإقليمي.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء إن الدراسة عبر الإنترنت "ستركز أولا وقبل كل شيء على الجوانب النفسية والاجتماعية من أجل تعزيز الصمود، وعلى المحتوى التعليمي المناسب للوضع".





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