باحثان من أمريكية الشارقة يطوران أجهزة استشعار لاكتشاف الملوثات والفيروسات

طوّر باحثان من الجامعة الأمريكية في الشارقة أجهزة استشعار مصغرة قادرة على اكتشاف الملوثات البيئية والفيروسات، ومن المتوقع أن يحدث الابتكار ثورة في العديد من الصناعات، ويحسن نظام حياة الكثيرين، حيث دمج كل من الدكتورة رنا صابوني، أستاذ مشارك في الهندسة الكيميائية، والدكتور مهدي غميم، أستاذ مشارك في الهندسة الميكانيكية وكرسي أستاذية دانة غاز للهندسة، بالتعاون مع جامعة واترلو في كندا، تقنيتين في بحثهما، حيث اعتمدت التقنية الأولى على التوليف المستدام للمواد النانوية، أي الإنتاج المستدام والصديق للبيئة للجسيمات النانوية دون استخدام مواد كيميائية خطرة أو مذيبات سامة، والتقنية الثانية المعتمدة على الأنظمة الكهروميكانيكية الدقيقة، وهي تقنية معالجة تستخدم لإنشاء أجهزة أو أنظمة متكاملة صغيرة، تجمع بين المكونات الميكانيكية والكهربائية.



مخاطر

وقال الدكتور غميم: «إن البحث تناول تطوير مشروعين مهمين للاستشعار، ففي المشروع الأول تم تطوير مستشعر للغاز للكشف السريع عن تسرب غاز ثاني أكسيد الكربون في أماكن العمل، والذي يشكل مخاطر على السلامة، وفي المشروع الثاني تم إنشاء أجهزة محمولة، يمكنها استشعار وجود الفيروسات بسرعة، مثل فيروس كورونا، دون الحاجة إلى معدات مختبرية متطورة، مشيراً إلى أن حجم المستشعر الصغير جعله يتميز بمزايا عدة، ويمكن دمج هذا النوع من أجهزة الاستشعار مع الإلكترونيات، واستخدامه في الأماكن الضيقة، كما يمكن تشغيله ذاتياً نظراً لمتطلبات الطاقة المنخفضة المرتبطة به».

مراقبة

من جانبها أكدت الدكتورة صابوني: «يمكن لأجهزة الاستشعار الغازية/الكيميائية أن تؤدي دوراً محورياً في المراقبة البيئية، من خلال اكتشاف وقياس الملوثات في الهواء والماء، وتعتبر هذه المعلومات ضرورية لمعالجة القضايا البيئية، وضمان الامتثال للوائح وتدابير السلامة، وينطبق الشيء نفسه على أجهزة الاستشعار الحيوية، والتي يمكن استخدامها لتغطية التطبيقات المتعلقة بالرعاية الصحية في الكشف المبكر عن الفيروسات في حال عدم وجود مرافق مختبرية متقدمة، لمساعدة الأطباء في إجراء التشخيص الصحيح».

والجدير بالذكر أنه تم نشر نتائج الأبحاث في العديد من المجلات العلمية المحكمة، وحصلت على منح بحثية من الجامعة الأمريكية في الشارقة وخارجها، وتم دمجها في العمل البحثي لطلبة الدراسات العليا في الجامعة الأمريكية في الشارقة.

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