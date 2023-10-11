صقر غباش يترأس وفد المجلس الوطني الاتحادي في القمة الـ 9 لرؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين

يترأس معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وفد المجلس المشارك في القمة التاسعة لرؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين، التي ستنعقد في نيودلهي بالمركز الهندي الدولي للمؤتمرات والمعارض، بتنظيم من مجلس النواب في جمهورية الهند بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، خلال الفترة من 13 - 14 أكتوبر 2023 بعنوان "برلمانات لأرض واحدة وأسرة واحدة ومستقبل واحد".

ويضم وفد المجلس الوطني الاتحادي في عضويته، سعادة كل من مروان المهيري وميرة السويدي والدكتورة نضال الطنيجي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة كل من الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، وعفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس .

وحسب جدول أعمال المشاركة يقام يوم 12 أكتوبر الجاري، منتدى برلماني في سياق قمة رؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين، بعنوان "نمط الحياة من أجل البيئة".

وتنطلق أعمال القمة يوم 13 أكتوبر الجاري وتستمر يومين ، وتتضمن أربع جلسات وجلسة ختامية، حيث تناقش الجلسة الأولى موضوع "أجندة 2030 لأهداف التنمية المستدامة: عرض الإنجازات وتسريع التقدم، وتناقش الثانية موضوع“تحول الطاقة المستدامة: بوابة إلى المستقبل الأخضر”، وتناقش الثالثة موضوع“ تعميم المساواة بين الجنسين: من أجل تنمية المرأة إلى التنمية التي تقودها المرأة”، فيما تناقش الجلسة الرابعة موضوع " تحويل حياة الناس من خلال المنصات الرقمية العامة"، وتختم القمة أعمالها بإصدار البيان الختامي وكلمة لرئيس الاتحاد البرلماني الدولي ورئيس مجلس النواب في جمهورية الهند .

كما يلتقي معالي صقر غباش على هامش القمة، عددا من نظرائه رؤساء البرلمانات ورؤساء الوفود المشاركين من الدول الصديقة، لبحث سبل تعزيز التعاون البرلماني والثنائي.

وتأتي مشاركة المجلس الوطني الاتحادي، في القمة التاسعة لرؤساء البرلمانات لمجموعة العشرين بدعوة من مجلس النواب الهندي حيث ترأس جمهورية الهند مجموعة العشرين للعام 2023، وتعتبر القمة فرصة لتعزيز الجهود والتعاون الدولي ومناقشة القضايا الملحة التي تواجه المجتمع الدولي.

وترتكز القمة على ثلاثة أهداف رئيسية تتمثل في مناقشة القضايا التي تواجه المجتمع الدولي والمساهمة من منظور برلماني حول هذه القضايا على أجندة دول مجموعة العشرين، وتعزيز التعاون بين الحكومات والبرلمانات في مختلف نتائج مجموعة العشرين، وتعزيز التفاعل بين رؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين والدول الشريكة من جهة، والأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى ذات صلة من جهة أخرى.

وتأسست مجموعة العشرين عام 1999 بمبادرة من قمة مجموعة السبع لتجمع الدول الصناعية الكبرى مع الدول الصناعية الناشئة، بهدف مناقشة السياسات القضايا الاقتصادية المتعلقة بتعزيز الاستقرار المالي الدولي.

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