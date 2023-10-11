بلدية دبي تُعلن عن خطة تطوير شاملة لأسواق العمال المجتمعية في الإمارة

أعلنت بلدية دبي عن خطة تطوير شاملة للأسواق المجتمعية في المناطق العمالية داخل إمارة دبي، والتي ستشمل إنشاء أسواقاً جديدةً في منطقتي القوز الصناعية الثالثة بمساحة 16227 مترا مربعا، والمحيصنة الثانية على مساحة 9292 مترا مربعا، إضافةً إلى إعادة تأهيل سوق العمال المجتمعي في منطقة القوز الرابعة الذي يمتد على مساحة 14231 مترا مربعا.

وتأتي هذه الخطة انطلاقاً من حرص بلدية دبي على تعزيز المسؤولية المجتمعية تجاه فئة العمال والارتقاء بجَودة حياتهم ورفاهيتهم من خلال توفير الخدمات المتكاملة وكافة المتطلبات الأساسية لهم ضمن مكان واحد، بما يكفل أفضل مستويات الاستقرار لهم.

وقالت الدكتورة نسيم محمد رفيع، مدير إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي: "وضعت البلدية خطةً شاملة لتطوير الأسواق المجتمعية العمالية الموجودة في المناطق الصناعية، ومناطق السكن العمّالي، لتحقيق العديد من المستهدفات وأبرزها؛ تحويل الأسواق بمناطق سكن العمال إلى أسواق متكاملة ومناطق ترفيهية وفق الضوابط والاشتراطات المعمول بها في الإمارة، وإنشاء مساحة تراعي معايير التخطيط الحضري المستدام، الذي يتماشى مع رؤية إمارة دبي في أن تكون أفضل مدينة للعيش والعمل في العالم، تتوافر فيها أعلى مستويات جَودة الحياة والرفاهية. كما تستهدف الخطة تعزيز المسؤولية المجتمعية تجاه العمال، عبر إيجاد تجربة تسوق آمنة مميزة للعمال القاطنين في تلك المناطق، وتوفير كافة متطلباتهم وفق أفضل معايير واشتراطات الصحة العامة والسلامة المهنية والوقاية الاستباقية".

فوائد متوقعة

ومن المتوقع أن تحقق خطة تطوير وإنشاء الأسواق العمّالية المجتمعية عدة فوائد من خلال توفير مساحات تسوّق كاملة في مكانٍ واحد تشمل أماكن بيع الأطعمة الجاهزة، ومتاجر الخضار والفواكه، واللحوم والأسماك، ومتاجر بيع المنتجات الاستهلاكية والملابس، إضافةً إلى صالونات الحلاقة، الخياطة، ومراكز حجز تذاكر السفر. كما سيُراعى توافر المنتجات والمواد بأسعار تتناسب مع مستويات الدخل الاقتصادي للعامل، مع ضرورة استيفاء تلك المنتجات لكافة معايير الصحة والسلامة، وسلامة الغذاء المُعتمدة من قبل بلدية دبي.

كذلك، ستشرف بلدية دبي على تنظيم الفعاليات الترفيهية والاجتماعية والرياضية داخل تلك الأسواق المجتمعية لجعلها وجهةً ترفيهية جاذبة لفئة العمال، وذلك بالتعاون مع شرطة دبي، كونها أحد الشركاء الاستراتيجيين للبلدية في تنظيم الأسواق.

المشاركة المجتمعية

ويسهم إنشاء وتطوير أسواق العمال المجتمعية في تعزيز المشاركة المجتمعية مع الشركات والمؤسسات المحلية العاملة بالقطاع الحكومي والخاص، من خلال التعاون معها في تنظيم وإقامة الفعاليات والمبادرات الترفيهية والرياضية والصحية والمجتمعية المجانية للعمال وضمن المساحات المخصصة للترفيه في الأسواق.

يُذكر أن بلدية وشرطة دبي أطلقتا العام الماضي سوق العمال المجتمعي في منطقة القوز، كأول سوق نظامي مرخص في المنطقة العمالية، بدلاً من الأسواق العشوائية التي تجذب آلاف العمال، وتبيع المنتجات بدون ترخيص، إضافةً إلى الحد من الممارسات التي تؤثر على صحة المستهلكين والصحة العامة.





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