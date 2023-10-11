منصور بن محمد بن راشد يتفقد منصة شرطة دبي في معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي

زار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم في دبي، منصة القيادة العامة لشرطة دبي، المشاركة في معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي بمركز دبي التجاري العالمي، مستعرضة أكثر من 10 خدمات وبرامج ودورات تستهدف أصحاب الهمم، بالاستناد إلى تقنيات وحلول رقمية ذكية، تدعم دمجهم في المجتمع وترتقي بجودة حياتهم.

وشاهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال زيارته للمنصة، مسرحية بلغة الإشارة قدمها طلبة مدارس حماية بنين الحلقة الأولى، في تجسيد للنتائج المثمرة من إطلاق مناهج تُعلم لغة الإشارة لطلبة مدارس حماية بشرطة دبي، الامر الذي يعزز الجهود لدمج أصحاب الهمم وتمكين أفراد المجتمع من التعامل معهم.

ابتكارات داعمة لأصحاب الهمم

واستعرضت المنصة خلال مشاركتها عددا من ابتكارات طلبة مدارس حماية للبنات، وتضمنت المشاريع المبتكرة، مشروع "مقياس درجة الحرارة الذكي"، وهو عبارة عن سوار يثبت على ذراع الطفل أو أصحاب الهمم أو كبار المواطنين، ويتابع درجة حرارته طوال الوقت، ويرسل تنبيهات عن طريق التطبيق الذكي حول حالته الصحية، بالإضافة إلى قياس ضربات القلب ونسبة الأكسجين في الدم.

اليد الصديقة

كذلك نموذج اليد الصديقة لأصحاب الهمم، وهي عبارة عن قفاز مرن مضاد للماء يحتوي حساسات تستقبل أوامر الحركة من حساس آخر متصل بالجزء المسؤول عن الحركة في الدماغ، وترسلها إلى الأعضاء المسؤولة عن الحركة، لتؤدي الحركة المطلوبة دون المرور بالعصب، وهو مصمم لمرضى شلل (إرب)، أو أي عضو سليم العضلات يفتقر إلى الأعصاب.

الحافلة الآمنة الذكية

كذلك مشروع الحافلة الآمنة الذكية، وهو حافلة ذكية تحافظ على حياة الطلبة من أصحاب الهمم، وذلك لوجود حساسات في المقعد تنذر الطالب عند وقوفه أثناء سير الحافلة، ويستطيع السائق متابعة المقاعد عن طريق شاشة، وتوفر الحافلة كاميرا ليستطيع أولياء الأمور متابعة الطلبة عن بعد، ويوجد جرس إنذار يعمل عند إغلاق محرك الحافلة وأحد الأشخاص مازال على المقعد أو على الأرضية ليحذر من وجود أشخاص في الداخل.

"المرشد الذكي"

كذلك مشروع "المرشد الذكي"، وهو نموذج أولي لنظام قابل للحمل والتنقل وسهل الاستخدام يهدف إلى مساعدة المكفوفين للحركة بسهولة وتجنب العوائق بشكل سلس من مسافة تصل إلى 5 أمتار، وكذلك إرشاده إلى وجهة محددة بحيث يتمكن من الوصول إلى واجهته دون مساعدة الآخرين.

المسار الذكي

من جانب آخر، استعرض مجلس تمكين أصحاب الهمم خدمة "المسار الذكي"، وهي خدمة ذكية في مراكز شرطة دبي، قادرة على قراءة وصول أحد المتعاملين من أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة البصرية إلى المركز، نظراً لامتلاك هذه الفئة برنامجا خاصا على أجهزة هواتفهم الذكية، ليبدأ الكفيف على الفور بسماع إرشادات صوتية على هاتفه الذكي توضح له اتجاهات سيره في المركز، وأماكن وجود الخدمات الرئيسية والمرافق الصحية.

ورش في الرسم

كذلك نظمت المنصة ورش رسم لأصحاب الهمم، واستوديو الصناع وقدمت محاضرات في التوعية بضرورة التواصل مع رقم الطوارئ 999 في الحالات الطارئة فقط، وفي مركز الاتصال الموحد 901 في الحالات غير الطارئة كالاستفسارات والخدمات الاخرى.

واستمتع زوار المعرض بمشاهدة عروض من الفرقة الموسيقية لأكاديمية شرطة دبي، وعروض من الفرقة الموسيقية لمدارس حماية قدمها الطلبة من البنين والبنات، كذلك عروض للكلاب البوليسية k9.





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