أحمد بن سعيد: ملتزمون بتمكين أصحاب الهمم وجعلهم أفراداً منتجين في المجتمع

اختتم معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2023 دورته الخامسة في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة 250 مركزا وشركة وعلامة تجارية من 50 دولة عرضت أكثر من 4500 منتج وابتكار مخصصا لخدمة أصحاب الهمم والاحتياجات الخاصة بمشاركة 12 ألف زائر من 70 دولة على مدار 3 أيام حافلة بالنشاطات والفعاليات التي سلطت الضوء على أهمية تعزيز ودمج أصحاب الهمم في مجتمعاتهم.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة راعي المعرض.. " نعمل جاهدين على تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة لجعل دولة الإمارات المكان الأفضل للعيش في العالم ونحن ملتزمون بتمكين أصحاب الهمم وجعلهم أعضاء منتجين في المجتمع ودعمهم وتمكينهم من المساهمة في رحلة التنمية التي تشهدها الدولة".

وأضاف سموه أن المعرض عزز مرة أخرى التعاون الوثيق بين مجتمعاتنا والجهات الحكومية ورواد في قطاع أصحاب الهمم من الخبراء والموردين حول العالم .. وأهنئ المنظمين على إنجاح هذه المشاركة الشاملة لجميع الشركاء وأتمنى أن تستمر الدورة المقبلة في تحقيق المزيد من النجاح والمشاركة من جميع أنحاء العالم".

من جانبه قال معالي محمد إبراهيم الشيباني رئيس مجلس إدارة شركة "نخيل".. إن سعينا من خلال مشاركتنا في معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2023 إلى تقديم دعمنا نحو بناء ثقافة تمكين وإدماج أصحاب الهمم وأسرهم وفي هذا المقام تجدد "نخيل" التزامها بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين في إكسبو تماشيا مع رؤية قيادة دبي الرشيدة الرامية لرعاية وتمكين أصحاب الهمم والارتقاء بجودة حياتهم وتعزيز مكانة دولة الإمارات نموذجا عالميا للتغيير الإيجابي المستدام.

وأظهر المعرض الذي نظمته شركة "ند الشبا" للعلاقات العامة وإدارة المعارض على دور دولة الإمارات الريادي في توفير التقنيات المتقدمة لأصحاب الهمم وتلبية احتياجاتهم.

وأشارت المنظمات الدولية والخبراء المشاركون في المعرض إلى أهمية الاقتداء بالإمارات في تقديم استراتيجيات شاملة تسعى لدمج أصحاب الهمم في المجتمع.

من جانبه أعرب غسان سليمان الرئيس التنفيذي لمعرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي الذي تنظمه شركة "ند الشبا" للعلاقات العامة وإدارة المعارض عن فخره بما حققه المعرض الدولي من نجاح فائق في تسليط الضوء على الحاجة إلى مزيد من دمج وإشراك أصحاب الهمم في مجتمعاتهم مما سيجعل هذا الجزء من العالم أكثر البلدان صداقة لأصحاب الهمم من خلال إشراكهم في جميع المجالات حيث يسعى المعرض لتقديم تقنيات مساعدة مبتكرة تسهم في تمكينهم وتحسين جودة حياتهم.

وأشار إلى أن المعرض الذي يسجل نسب نمو مضطردة سنويا يعد أكبر منصة إقليمية تجمع قادة القطاع والمختصين من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا تحت سقف واحد كل عام وهو ما يجعله أكبر منصة في الشرق الأوسط للتقنيات المساعدة لأصحاب الهمم أهم فعالية متخصصة لقطاع الأعمال التي تركز على تسخير التكنولوجيا لخدمة ودعم أصحاب الهمم وإعادة تأهيلهم.

وتطلع سليمان أن يحقق معرض إكسبو أصحاب الهمم في دورته السادسة لعام 2024 نموا بنسبة 20 بالمائة من حيث المساحة وعدد العارضين والزوار المشاركين.

ووجه الرئيس التنفيذي لمعرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي شكره لكل من ساهم في إنجاح الدورة الخامسة من المعرض الذي يواصل تحقيق المزيد من الإنجازات ويحظى بالمزيد من الاهتمام الإقليمي والعالمي.

ولاقى المعرض الذي استمر لمدة ثلاثة أيام استجابة هائلة من المنظمات الحكومية وغير الحكومية والشركات والجمهور والجهات الحكومية المحلية المتخصصة برعاية وإعادة تأهيل أصحاب الهمم ومراكز الرعاية وإعادة التأهيل المتخصصة والمستشفيات والعيادات التي تقدم خدمات إعادة التأهيل والخدمات ومراكز رعاية المسنين.

وتميزت نسخة هذا العام بإطلاق مجموعة من منتجات التكنولوجيا المساعدة والتأهيلية والمنتجات والتقنيات المتقدمة لأول مرة في المنطقة.

وشهد المعرض توقيع العديد من الاتفاقيات بين الشركات والجهات المشاركة للتعاون والمشاريع المشتركة وتطوير المنتجات.

وعبر زوار معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2023 عن امتنانهم لإقامة هذا الحدث السنوي الفريد باعتباره منصة توفر كافة الأجهزة والابتكارات والتطبيقات الذكية الجديدة في مجال الرعاية والتأهيل مثمنين جهود الإمارات التي وضعت حجر الأساس لرعاية إنسانية عظيمة لأصحاب الهمم حيث تفيد مؤشرات التنمية والتقارير الدولية ومؤشرات الأهداف الإنمائية الألفية بأن الإمارات أصبحت نموذجا يحتذى به في مجال التنمية البشرية وفي توفير الحياة الكريمة لجميع أفراد المجتمع وعلى رأسهم أصحاب الهمم.

وشهد المعرض حضورا كبيرا من أصحاب الهمم وذويهم سواء من الدولة ودول الخليج وذلك بغية الاطلاع على آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا من ابتكارات.





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