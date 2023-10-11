لجنة تأمين الفعاليات تنهي استعداداتها لتأمين معرض «جيتكس 2023»

ترأس اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات، رئيس لجنة تأمين الفعاليات، الاجتماع النهائي لمعرض جيتكس العالمي للتقنية 2023، بحضور اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، نائب رئيس لجنة تأمين الفعاليات، واللواء راشد خليفة الفلاسي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة، والعميد مصبح الغفلي، نائب مدير الإدارة العامة لشؤون الطوارئ بالوكالة، والعميد عبيد مبارك بن يعروف، نائب مدير الإدارة العامة لشؤون أمن الهيئات بالوكالة، والعميد نبيل عبدالله الرضا، مدير إدارة الطوارئ، وأعضاء لجنة تأمين الفعاليات ذات العلاقة من مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في إمارة دبي.

وقال اللواء الغيثي، «إن لجنة تأمين الفعاليات بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في معرض جيتكس العالمي للتقنية 2023 أنهت جميع استعداداتها لإنجاح فعاليات المعرض التقني الأكبر على مستوى العالم، والذي سيقام في مركز دبي التجاري العالمي من 16-20 من شهر أكتوبر الجاري».

وطالب اللواء الغيثي، فريق لجنة تأمين الفعاليات ببذل كل الجهود من أجل خروج المعرض في الصورة التي تليق بمكانة إمارة دبي في تنظيم واستضافة أرقى الفعاليات العالمية، ودورها الريادي في إقامة المؤتمرات والمعارض على مستوى المنطقة، داعياً في الوقت ذاته السائقين المُتجهين إلى منطقة المعرض إلى الالتزام بالأنظمة وتعليمات وإرشادات قواعد السير والمرور وتوخي الحيطة والحذر وخفض السرعات، واستخدام الطرق البديلة لتجنب الازدحام.





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