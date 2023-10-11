إلغاء «الواتساب» عن شاب بسبب 3 وقائع سب إلكتروني

أقام رجل دعوى قضائية ضد آخر أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالب فيها بـ120 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية والأدبية، حيث إن

المشكو عليه قام بالاتصال المتكرر به، وإرسال رسائل سباب متعددة، وإيذاء مشاعره، ما أدى ذلك للشكوى مرات عدة على المشكو عليه، وتم إدانته جزائياً، وتغريمه 15 ألف درهم مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات.

وأشار الشاكي إلى أن المشكو عليه لم يتوقف، وقام بعد ذلك بسبه مرة ثانية عن طريق برنامج واتساب، فتم تغريمه 3 آلاف درهم، إلا أنه لم يتوقف وقام بسبه عبر واتساب مرة ثالثة، وتم إدانته جزائياً، وتغريمه 10 آلاف درهم ومصادرة، وإلغاء الخدمة الهاتفية، وبرنامج واتساب الخاص بالمتهم.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الخطأ، الذي أدين بموجبه المشكو عليه هو ذاته الخطأ، الذي على أساسه استند الشاكي في إقامة الدعوى الماثلة، مشيرة إلى أن الحكم الجزائي إذ قضى بالإدانة لثبوت الخطأ في جانبه المتمثل في السب بألفاظ ماسة بالشرف والاعتبار، وإيذاء مشاعر المدعي بالاتصال المتكرر يكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.

وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي

50 ألف درهم تعويضاً، مع الرسوم والمصاريف.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز