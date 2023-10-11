الجودو يعتمد قائمة منتخب الشباب استعدادا لبطولة العالم للكاتا في أبوظبي يومي 28 و29 أكتوبر الحالي







اعتمد اتحاد الجودو برئاسة سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي، قائمة منتخب الشباب للمشاركة في بطولة العالم للكاتا، في أبوظبي يومي 28 و29 أكتوبر الحالي، وهي إحدى البطولات العالمية الثلاث الكبرى لاتحاد الجودو، والتي تقام في أبوظبي، تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي.

وأعرب سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي عن ثقته بلاعبي المنتخب، متمنياً التوفيق لهم في أول مشاركة عالمية، بهدف الاحتكاك واكتساب الخبرة استعداداً للمشاركات الإقليمية المقبلة.

من جهته رحب عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، بالمشاركين في بطولات أبوظبي العالمية، في منافسات الجودو والكاتا والمحاربين القدامى، والمقررة حلال الفترة من 24 أكتوبر الجاري إلى 3 نوفمبر المقبل.

وأكد أن أبوظبي أصبحت عاصمة عالمية للرياضة بوجه عام، ولبطولات الألعاب القتالية بشكل خاص، مواصلة لمسيرة النجاح، في تنظيم واستضافة الأحداث والبطولات والفعاليات الكبرى، وفق أعلى المعايير العالمية.

وأشار إلى أن مشاركة أكثر من 1500 لاعب ولاعبة من نحو 100 دولة في هذه البطولات، تؤكد مكانة أبوظبي العالمية، وثقة المجتمع الرياضي الدولي في نجاح كل الأحداث التي تقام على أرضها، ترجمة لدعم واهتمام القيادة الرشيدة بالرياضة، واستضافة البطولات الكبرى في مختلف الألعاب.

وأضاف أن اتحاد الجودو برئاسة سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي حقق تميزاً كبيراً، وطفرة واضحة على مستوى نتائج المنتخبات، واحتضان البطولات الإقليمية والعالمية، وتواجد اسم الإمارات على منصات التتويج، وتمثل هذه البطولات فرصة أخرى لتعزيز التميز والنجاح، الذي بدأ منذ 2009.





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