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حمدان بن محمد: اللهم أدم علينا نعمك

10/11/2023 9:39:15 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، صورتين على حسابه في انستغرام مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية.

وكتب سموه معلقاً على الصورتين: اللهم أدم علينا نعمك.


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