سابورو لن تترشح لاستضافة أولمبياد 2030 مع نية التأجيل حتى 2034 أو ما بعد

تخلّت مدينة سابورو عن فكرة الترشح لاستضافة أولمبياد 2030 الشتوي، مع نية التأجيل حتى "2034 أو ما بعد" وفق ما أعلن رئيس اللجنة الأولمبية اليابانية الأربعاء، وذلك بعد فضائح الفساد المرتبطة بأولمبياد طوكيو.

وكانت مدينة سابورو الشمالية تهدف الى استضافة أولمبياد 2030، لكن رئيس اللجنة الأولمبية اليابانية ياسوهيرو ياماشيتا قال للصحافيين "حتى الآن، لا يمكننا القول إنه حصلنا على فهم كاف من السكان" حول رغبتهم باستضافة الألعاب.

وأضاف "قررت اللجنة الأولمبية اليابانية أن المضي قدماً في تقديم الترشح بشكل متسرع وضعيف يمكن أن يؤدي الى جرح غير قابل للشفاء بحق الألعاب الأولمبية أو الألعاب البارالمبية أو الرياضات القيّمة نفسها. لذلك، اقترحت تغييراً على ترشحنا لاستضافة الألعاب (تأجيله) حتى عام 2034 أو بعد ذلك" على رئيس بلدية سابورو.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يحقق فيه القضاء في مزاعم رشوة وتلاعب مرتبطة بملف استضافة دورة الألعاب الصيفية لعام 2020 في طوكيو والتي أرجئت الى 2021 بسبب تفشي فيروس كورونا.

وذكرت وكالة أنباء كيودو أن الاتهامات وُجّهت في بعض القضايا وصدرت أحكام بالإدانة بحق 11 شخصاً على الأقل.

وقال رئيس بلدية سابورو، كاتسوهيرو أكيموتو، إن حالة عدم الثقة زادت "لاسيما بعد الكشف عن سلسلة من القضايا المتعلقة بأولمبياد طوكيو في النصف الأخير من العام الماضي".

وأشار ياماشيتا الى إنه بالإضافة لحالة عدم الثقة بشكل عام، هناك "مخاوف بشأن تكاليف الألعاب والمعنى غير الواضح لاستضافتها".

ويعارض 47 بالمئة من الناخبين في سابورو استضافة الأولمبياد الشتوي عام 2030، وفقاً لاستفتاء شمل 1350 أسرة أجرته صحيفة "أساهي شيمبون" في بريل الماضي.

وتعود أسباب المعارضة بشكل خاص الى التكلفة الباهظة لملف الترشح واستضافة الألعاب، وانعدام الثقة في اللجنة الأولمبية الدولية وغيرها من المنظمات ذات الصلة، وفقاً لاستطلاع أجرته صحيفة "يوميوري شيمبون" بين يناير و فبراير الماضيين.

وكان من المقرر في البداية أن تعلن اللجنة الأولمبية الدولية عن المدينة المضيفة هذا العام، لكنها أرجأت قرارها حتى 2024، بسبب التحديات التي يمثلها تغير المناخ.

وسبق لمدن أخرى أن أرجأت ترشحها حتى 2034 عوضاً عن 2030، على رأسها سولت لايك سيتي الأمريكية التي استضافت دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2002.

وانسحبت مدن أخرى على غرار فانكوفر الكندية، وبرشلونة-سرقسطة الإسبانيتين.

وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت مدينة ستوكهولم السويدية أنها ستمضي قدماً في خطط ترشحها لاستضافة نسخة 2030، كما انضمت كل من جبال الألب الفرنسية وسويسرا الى السباق من أجل استضافة ألعاب 2030.

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