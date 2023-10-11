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أحمد بن محمد: فخور بكوادرنا الوطنية والشابة التي تمثل الركيزة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية

10/11/2023 9:39:14 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

عبّر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، عن فخره بالكوادر الوطنية والشابة التي تمثل الركيزة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية بأن تكون دبي عاصمةً للاقتصاد الرقمي، ولاعباً مهماً في تشكيل المنظومة الرقمية العالمية.

وقال سموه على حسابه في منصة "إكس"، "خلال زيارتي لمقر "هيئة دبي الرقمية" أطلعت على جانب من مشاريع الهيئة وسير العمل فيها واستراتيجيتها بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية لتقديم أرقى الخدمات الرقمية للمواطنين والمقيمين والزوار ... فخور بكوادرنا الوطنية والشابة التي تمثل الركيزة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية بأن تكون دبي عاصمةً للاقتصاد الرقمي، ولاعباً مهماً في تشكيل المنظومة الرقمية العالمية".

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