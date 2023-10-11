يديعوت أحرونوت: 3 تحديات صعبة ومعقدة أمام إسرائيل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الكاتب الإسرائيلي يوسي يهوشوع، في مقال رأي منشور على صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن إسرائيل تواجه حاليا "3 تحديات صعبة ومعقدة".



وأوضح يهوشوع أن التحديات الثلاثة التي تواجهها إسرائيل حاليا، هي: "تطهير الجنوب من المتسللين في منطقة حدود غزة، وهجمات القوات الجوية على قطاع غزة وفي الشمال، والصراع مع حزب الله".



وأشار إلى أن التحدي الأخير (الصراع مع حزب الله) يجب أن يمثل "أولوية، لأنه الأشد تأثيرا".

وتساءل الكاتب عما إذا كانت المناوشات التي حدثت خلال الساعات الماضية مع حزب الله "ستبقى محصورة فقط في المناطق الواقعة على طول الحدود أم أنها تصعيد قد يخرج عن نطاق السيطرة ويتحول إلى حرب شاملة؟"

وتابع: "الحرب مع حزب الله تختلف عن الحرب مع حماس، ولها تداعيات أكثر خطورة على الجبهة الداخلية".

ثم عاد يهوشوع ليقول إنه "على الرغم من التكلفة المحتملة لهذه الحرب والافتقار إلى الملاجئ الكافية وعلى الرغم مما حدث يوم السبت.، يجب على إسرائيل أن تكون مستعدة لإزالة التهديد الأكبر في الشمال، مقارنة مع التهديد الذي تشكله غزة".

وختم مقاله بالقول: "قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن الشرق الأوسط سيتغير، وإذا تُرجم هذا التصريح إلى دخول القوات لغزة، فيجب على الإسرائيليين أن يكونوا مستعدين للتكلفة المترتبة على ذلك".