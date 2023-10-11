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3 لاعبين على رادار برشلونة لميركاتو 2024

10/11/2023 9:08:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بدأت الإدارة الرياضية لبرشلونة في تمشيط السوق لإعداد قائمة المرشحين لتعزيز الفريق في الصيف المقبل.
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد ظهر 3 لاعبين حتى الآن بمستوى نال إعجاب مسؤولي برشلونة.
وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعبين الثلاثة هم فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن) وآرثر فيرميرين (رويال أنتويرب) وآلان فاريلا (بورتو).
وأضافت أن الإدارة الرياضية في برشلونة معجبة بفلوريان فيرتز، حيث بدأ صانع الألعاب البالغ من العمر 20 عامًا هذا الموسم بقوة كبيرة في الفريق الذي يقوده تشابي ألونسو.
وفي 10 مباريات لعبها فيرتز حتى الآن سجل 3 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.
وسبق أن أعلن فيرتز أنه مشجع لبرشلونة، لكن من المتوقع أن يكون سعره مرتفعا، خاصة أن الشرط الجزائي في عقده يقترب من 100 مليون يورو.
أما آرثر فيرميرين "18 عاما" فقط، هو لاعب وسط مدرج في جدول أعمال برشلونة، ويراقبه النادي منذ يناير/كانون الثاني الماضي.
وهناك بالفعل تقارير جيدة جدا عن اللاعب الذي ساهم بشكل حاسم في فوز رويال أنتويرب بثنائية الدوري وكأس الرابطة في بلجيكا. وتبلغ القيمة السوقية للاعب حاليا 20 مليون يورو.
وارتبط اسم فاريلا في الأيام الماضية ببرشلونة، وتحديدا بعد المباراة التي جمعت بورتو والبارسا بالبرتغال.
واعترفت بعض المصادر في برشلونة، بأن فاريلا يُتابع جيدًا، لكنه ليس أولوية.

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