بيان عسكري جديد صادر عن كتائب القسام

MENAFN - Al Wakeel News)أصدرت كتائب القسام بيانًا عسكريًا يحمل الرقم "7" يتعلق بمبادلة مقاتلين وخوض اشتباكات عنيفة في منطقة صوفا.

وقالت كتائب القسام في البيان الصادر عنها اليوم الاربعاء عبر قناتها الخاصة بمنصة "تيليجرام " :" بلاغ عسكري رقم (7) صادر عن كتائب الشهيد عز الدين القسام : تعلن كتائب القسام أنها تمكنت مساء أمس وصباح اليوم بفضل الله من القيام باستبدال للمقاتلين في محور "زيكيم"-عسقلان ومحور "صوفا" ومحاور أخرى، هذا ويخوض مجاهدونا في هذه الأثناء اشتباكاتٍ عنيفة في منطقة "صوفا .. وإنه لجهاد نصر أو استشهاد "

