بيان عسكري جديد صادر عن كتائب القسام

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أصدرت كتائب القسام بيانًا عسكريًا يحمل الرقم "7" يتعلق بمبادلة مقاتلين وخوض اشتباكات عنيفة في منطقة صوفا.
وقالت كتائب القسام في البيان الصادر عنها اليوم الاربعاء عبر قناتها الخاصة بمنصة "تيليجرام " :" بلاغ عسكري رقم (7) صادر عن كتائب الشهيد عز الدين القسام : تعلن كتائب القسام أنها تمكنت مساء أمس وصباح اليوم بفضل الله من القيام باستبدال للمقاتلين في محور "زيكيم"-عسقلان ومحور "صوفا" ومحاور أخرى، هذا ويخوض مجاهدونا في هذه الأثناء اشتباكاتٍ عنيفة في منطقة "صوفا .. وإنه لجهاد نصر أو استشهاد "
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