أحمد الصفدي رئيساً لمجلس النواب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فاز النائب أحمد الصفدي، اليوم الأربعاء، برئاسة مجلس النواب من الجولة الأولى، بعد حصوله على غالبية أصوات المجلس.

وحاز الصفدي على 82 صوتا من أصل 128 صوتا، فيما حصل النائب نصار القيسي على 35 صوتا، وتم إلغاء 11 ورقة اقتراع.

وكان انسحب كل من النواب عبدالكريم الدغمي وعلي الخلايلة من سباق رئاسة مجلس النواب.

ويعتبر فائزا بمنصب الرئيس من يحصل على الأكثرية النسبية إذا كان المرشحان اثنان فقط، ويعتبر فائزا من حصل على الأكثرية المطلقة للحاضرين إذا كان المترشحون للمنصب أكثر من اثنين، وفق النظام الداخلي للمجلس.

يشار إلى أن التعديلات الدستورية الأخيرة حددت مدة رئاسة مجلس النواب لمدة سنة واحدة.