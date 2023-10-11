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تشافي يطالب باستعادة نجم برشلونة السابق

10/11/2023 9:08:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفاد تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، بأن برشلونة يراقب موقف أحد نجومه السابقين، للتحرك من أجل ضمه في الصيف المقبل.
وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن برشلونة مهتم بالتعاقد مع لاعب وسط ليفربول تياجو ألكانتارا مجانا، في الصيف المقبل.
وارتبط اسم تياجو بالرحيل عن ليفربول، عقب نهاية الموسم الماضي، الذي لم يشارك فيه كثيرا، وغاب عن 24 مباراة بسبب الإصابة.
ويواصل برشلونة التركيز على اللاعبين الذين تنتهي عقودهم مع أنديتهم، وذلك بسبب الوضع المالي الصعب للنادي الكتالوني.
وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب تشافي هيرنانديز منح خوان لابورتا رئيس النادي، الضوء الأخضر للحصول على خدمات تياجو، في الصيف المقبل.
ولم يشارك تياجو مع ليفربول في أي مباراة هذا الموسم، بعد خضوعه لعملية جراحية في نهاية العام الماضي.
ويحق لتياجو التفاوض والتوقيع لأي ناد بداية من يناير/كانون الثاني 2024.
وانضم تياجو إلى ليفربول في صيف 2020، قادما من بايرن ميونخ، مقابل 22 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2024.

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