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الأونروا تعلن مقتل 9 من موظفي الأمم المتحدة في قطاع غزة

10/11/2023 9:08:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وكالة الأمم المتحدة لتشغيل وإغاثة لاجئي فلسطين "الأونروا"، اليوم الأربعاء، مقتل 9 من موظفي الأمم المتحدة بالقصف الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقالت "الأونروا" إن عدد القتلى من موظفيها في غزة ارتفع إلى 9 أشخاص جراء القصف الجوي.
وشددت جولييت توما مديرة الإعلام والتواصل بالوكالة على الأهمية القصوى لحماية جميع المدنيين في جميع الأوقات، بما في ذلك أثناء الصراعات بموجب قانون الحرب، مبينة أن الوكالة اضطرت إلى إغلاق مراكز توزيع الأغذية التابعة لها، والبالغ عددها 14 مركزا، وخفض عملياتها بسبب الوضع الحالي.
روسيا اليوم




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