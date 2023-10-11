الأونروا تعلن مقتل 9 من موظفي الأمم المتحدة في قطاع غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت وكالة الأمم المتحدة لتشغيل وإغاثة لاجئي فلسطين "الأونروا"، اليوم الأربعاء، مقتل 9 من موظفي الأمم المتحدة بالقصف الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقالت "الأونروا" إن عدد القتلى من موظفيها في غزة ارتفع إلى 9 أشخاص جراء القصف الجوي.
وشددت جولييت توما مديرة الإعلام والتواصل بالوكالة على الأهمية القصوى لحماية جميع المدنيين في جميع الأوقات، بما في ذلك أثناء الصراعات بموجب قانون الحرب، مبينة أن الوكالة اضطرت إلى إغلاق مراكز توزيع الأغذية التابعة لها، والبالغ عددها 14 مركزا، وخفض عملياتها بسبب الوضع الحالي.
روسيا اليوم
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