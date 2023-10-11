لتعويض جزء من الخسائر... الاحتلال يطرح حملة سندات لجمع الأموال

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - طرح الاحتلال برنامج سندات لجمع الأموال وسط التصعيد في غزة لتعويض جزء من الخسائر، وفقا لتدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي مرتبطة بـ"سندات إسرائيل"، وهي أداة للاقتراض.
وأطلقت السندات حملة دولية لجمع الأموال خلال عدوانها الغاشم على غزة.
ووفقا للطرح، فان لدى الاحتلال ما قيمته 5.4 مليار دولار من السندات المستحقة اعتبارًا من 31 ديسمبر المقبل، وهو ما يمثل حوالي 12% من الدين الحكومي الخارجي للاحتلال.
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