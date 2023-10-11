Wednesday, 11 October 2023 05:38 GMT

لتعويض جزء من الخسائر... الاحتلال يطرح حملة سندات لجمع الأموال

10/11/2023 9:08:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - طرح الاحتلال برنامج سندات لجمع الأموال وسط التصعيد في غزة لتعويض جزء من الخسائر، وفقا لتدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي مرتبطة بـ"سندات إسرائيل"، وهي أداة للاقتراض.


وأطلقت السندات حملة دولية لجمع الأموال خلال عدوانها الغاشم على غزة.


ووفقا للطرح، فان لدى الاحتلال ما قيمته 5.4 مليار دولار من السندات المستحقة اعتبارًا من 31 ديسمبر المقبل، وهو ما يمثل حوالي 12% من الدين الحكومي الخارجي للاحتلال.


MENAFN11102023000208011052ID1107225650

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث