استشهاد شاب برصاص الاحتلال غرب بيت لحم
التاريخ
10/11/2023 9:08:50 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استشهد شاب، وأصيب آخر بجروح، عقب إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي صوبهما، على حاجز الأنفاق العسكري غرب مدينة بيت جالا في محافظة بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية لـ "وفا " ، بأن جنود الاحتلال المتمركزين على الحاجز، أطلقوا الرصاص على مركبة أحد المواطنين الفلسطينيين ، ما أدى الى استشهاد شاب وإصابة آخر لم تعرف هويتهما بعد.
MENAFN11102023000208011052ID1107225649
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.