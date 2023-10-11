Wednesday, 11 October 2023 05:38 GMT

استشهاد شاب برصاص الاحتلال غرب بيت لحم

10/11/2023 9:08:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استشهد شاب، وأصيب آخر بجروح، عقب إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي صوبهما، على حاجز الأنفاق العسكري غرب مدينة بيت جالا في محافظة بيت لحم.


وأفادت مصادر أمنية لـ "وفا " ، بأن جنود الاحتلال المتمركزين على الحاجز، أطلقوا الرصاص على مركبة أحد المواطنين الفلسطينيين ، ما أدى الى استشهاد شاب وإصابة آخر لم تعرف هويتهما بعد.


MENAFN11102023000208011052ID1107225649

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث