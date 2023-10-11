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الصفدي يشارك بالاجتماع الوزاري لجامعة الدول العربية

10/11/2023 9:08:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يشارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، في أعمال الدورة غير العادية لمجلس ‎جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، التي دعت لها دولة‎ فلسطين الشقيقة.

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