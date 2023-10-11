Wednesday, 11 October 2023 05:37 GMT

كتائب القسام : نجدد القصف على مطار بن غوريون في تل أبيب الآن

10/11/2023 9:08:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم الأربعاء، قصف مطار بن غوريون في تل أبيب برشقة صاروخية ردا على استهداف المدنيين.

وقالت في تغريدة عبر تيليجرام : "كتائب القسام تقصف مطار "بن غوريون" برشقة صاروخية رداً على استهداف المدنيين"


كما أعلنت كتائب القسام أنها قصفت "تحشدا لقوات العدو في منطقة زيكيم".


MENAFN11102023000208011052ID1107225646

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث