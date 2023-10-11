كتائب القسام : نجدد القصف على مطار بن غوريون في تل أبيب الآن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم الأربعاء، قصف مطار بن غوريون في تل أبيب برشقة صاروخية ردا على استهداف المدنيين.
وقالت في تغريدة عبر تيليجرام : "كتائب القسام تقصف مطار "بن غوريون" برشقة صاروخية رداً على استهداف المدنيين"
كما أعلنت كتائب القسام أنها قصفت "تحشدا لقوات العدو في منطقة زيكيم".
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