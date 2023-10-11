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أوقاف الرصيفة تحتفل بالمولد النبوي الشريف

10/11/2023 9:08:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - احتفلت مديرية أوقاف لواء الرصيفة مساء أمس الثلاثاء، في مسجد أمنة بنت وهب، بذكرى المولد النبوي الشريف.
وتحدث إمام الحضرة الهاشمية الدكتور احمد الخلايلة، الذي رعى الاحتفالية، عن عظمة هذه المناسبة في قلوب كل مسلم لما لها من أثر في النفوس وشحذ للمعنويات وتقوية الإيمان، بمحبة رسولنا الكريم البشير للإنسانية جمعاء بالسلام، مبينا الرأي الشرعي بصحة وأهمية الاحتفال بهذه المناسبة تعظيما للنبي الكريم، فهو الأولى بالاحتفال والأحق بالفرح بمولده الشريف.

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