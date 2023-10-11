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مصر تحذر من مغبة التوسع في تنفيذ سياسات العقاب الجماعي في غزة

10/11/2023 9:08:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذرت مصر من مغبة التوسع في تنفيذ سياسات العقاب الجماعي والتجويع والحصار، ومخالفة أحكام القانون الدولي الإنساني، في قطاع غزة، لما لذلك من آثار وخيمة على تدهور الأوضاع الإنسانية للمدنيين.


وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، دعم مصر الكامل للأجهزة الأممية المعنية للاضطلاع بدورها الهام في ضمان انتظام الخدمات الحيوية، ووصول المواد الإغاثية لأهالي قطاع غزة.


جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية المصري، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني.


وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، اتفاق المشاركون في اللقاء على ضرورة احترام الوضعية الخاصة لمقرات ومرافق وكالة الأونروا في القطاع باعتبارها محورية لتقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين، وتوفر ملاذاً آمناً للمدنيين في مثل تلك الظروف الصعبة.


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