تعاني من التعب المزمن؟ عادات يومية تخلص منها سريعا

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- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - التعب المزمن سمة العصر، يعاني منه الكثيرون نتيجة ضغوطات الحياة والعمل قد تساهم بعض العادات اليومية التي يقوم بها البعض في زيادة الشعور بالتعب المستمر والإرهاق.
تخطي وجبة الفطور
الفطور هو أهم وجبة في اليوم، وعلى الرغم من ذلك فإن البعض ينطلقون إلى أعمالهم دون تناولها. جسم الإنسان، مثل السيارة، يحتاج إلى الوقود ليعمل بكفاءة. وبدون أي وقود صباحي، تنخفض مستويات السكر في الدم، مما يجعل الشخص يشعر بالخمول والتعب حتى قبل أن يبدأ يومه.
الإفراط في تناول القهوة
إذا كان الشخص يتناول عدة فناجين من القهوة طوال اليوم، فربما يكون ضررها أكثر من نفعها. من المؤكد أن الكافيين يمنح دفعة فورية من الطاقة، لكنها قصيرة الأجل وغالباً ما يتبعها "انهيار"، وعندها يمكن أن يؤدي تناول كوب آخر من القهوة إلى الشعور بمزيد من التعب.
إهمال ممارسة الرياضة
تعمل التمارين الرياضية على تعزيز مستويات الطاقة عن طريق زيادة تدفق الدم وإطلاق الإندورفين، وهي هرمونات تساعد على الشعور بالسعادة. كما تساعد على النوم بشكل أفضل في الليل.
السهر لوقت متأخر
يعمل جسم الإنسان وفقاً لإيقاع الساعة البيولوجية، وهو في الأساس ساعة داخلية مدتها 24 ساعة تتأرجح بين النعاس واليقظة. يفسد السهر الإيقاع اليومي الفطري، مما يمكن أن يؤدي إلى قلة النوم والتعب المزمن.
إهمال الرعاية الذاتية
في العصر الحالي، من السهل جداً أن ينخرط المرء في صخب الحياة وضجيجها. وبين العمل والأسرة والالتزامات الاجتماعية، غالباً ما ينسى تخصيص بعض الوقت لنفسه على الرغم من أن الرعاية الذاتية ليست ترفًا، إنها ضرورة. عندما يواصل الشخص السعي والحركة باستمرار دون تخصيص وقت للاسترخاء وإعادة شحن الطاقة، ينتهي به الأمر إلى المعاناة من الإرهاق والتعب المزمن.
تناول الكثير من السكر
في حين أن الأطعمة السكرية تمنح دفعة فورية من الطاقة، إلا أن ذلك عادة ما يتبعه انهيار مع انخفاض مستويات السكر في الدم. يساعد تقليل تناول السكر واستبدال الحلويات ببدائل صحية مثل الفواكه والمكسرات، على التغلب على نوبات التعب والارهاق والشعور بمزيد من النشاط والانتعاش.
الجلوس طوال اليوم
الجلوس لفترات طويلة يؤدي إلى الشعور بمزيد من التعب. الجسم ينتقل إلى وضع "توفير الطاقة" أثناء الجلوس لفترات طويلة، مما يؤدي إلى الشعور بالخمول، وهو وضع غير جيد للصحة بشكل عام.
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