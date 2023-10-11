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وكالة موديز تخفض تصنيف 5 بنوك مصرية

10/11/2023 9:05:11 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

خفضت وكالة موديز تصنيف خمسة بنوك مصرية، من بينها أكبر بنك خاص، بعد أن خفضت التصنيف السيادي للبلاد.

وقالت موديز في مذكرة للمستثمرين اطلعت عليها رويترز اليوم الأربعاء إنها خفضت تصنيف البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي إلى CAA1 من B3، فيما خفضت تصنيف بنك الإسكندرية إلى B3 من B2.


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