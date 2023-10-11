وكالة موديز تخفض تصنيف 5 بنوك مصرية
التاريخ
10/11/2023 9:05:11 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
خفضت وكالة موديز تصنيف خمسة بنوك مصرية، من بينها أكبر بنك خاص، بعد أن خفضت التصنيف السيادي للبلاد.
وقالت موديز في مذكرة للمستثمرين اطلعت عليها رويترز اليوم الأربعاء إنها خفضت تصنيف البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي إلى CAA1 من B3، فيما خفضت تصنيف بنك الإسكندرية إلى B3 من B2.
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