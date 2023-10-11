يهدد بكارثة إنسانية محققة .. انقطاع التيار الكهربائي عن قطاع غزة بشكل كامل

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، بانقطاع التيار الكهربائي عن قطاع غزة بشكل كامل.

وقالت وكالة "شهاب" للأنباء الفلسطينية اليوم إن ذلك جاء مع توقف محطة توليد الكهرباء.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحركة حماس في غزة حذر في وقت سابق اليوم من كارثة إنسانية محققة مع توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة بشكل كامل خلال ساعات جراء نفاد الوقود.

وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي، أن توقف المحطة عن العمل بشكل كامل ينذر بغرق القطاع في ظلام دامس واستحالة استمرار تقديم كافة الخدمات الحياتية الأساسية التي تعتمد جميعا على الكهرباء.

وقال البيان إن "هذا الوضع الكارثي يخلف أزمة إنسانية لجميع سكان قطاع غزة، يزيد من تفاقمها تواصل عدوان الاحتلال وتدميره لأحياء سكنية كاملة بمئات الأطنان من المتفجرات، وقصف منازل المواطنين فوق رؤوسهم".

وأطلق البيان نداء استغاثة عاجلا جدا للمجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية والإغاثية، بضرورة التحرك السريع لإيقاف هذه الجريمة ضد الإنسانية وهذا القتل الجماعي متعدد الأشكال، والتداعي لإمداد قطاع غزة بكل أسباب الحياة.

وقطعت إسرائيل منذ ثلاثة أيام كافة إمدادات الكهرباء والمياه والوقود عن قطاع غزة في عمليتها العسكرية المتواصلة ضد القطاع.

وواصلت إسرائيل هجماتها الجوية بشكل مكثف اليوم على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي



