محرمة دولياً.... ما هو الفسفور الأبيض الذي فتك بمدنيي غزة؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فيما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ غارات جوية وهجمات عسكرية على قطاع غزة تستهدف فيها المدنيين العزل ومؤسسات ومبان مختلفة منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى"، حيث ألحقت دمارا كبيرا بها، وسوتها بالأرض، كشفت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدمت أمس قنابل الفسفور الممنوع دوليًّا خلال غاراتها على القطاع.وتعتبر قنابل الفسفور الأبيض التي تستخدمها إسرائيل سلاحا محرما دوليا حسب اتفاقية جنيف للقوات المسلحة في المناطق المأهولة بالسكان عام 1980.وتمنع هذه الاتفاقية استخدام الفسفور الأبيض كسلاح حارق ضد البشر والبيئة.فما هي قنابل الفسفور الأبيض؟قنابل الفسفور الأبيض هي نوع من الذخائر الحارقة التي تتكون من مادة الفسفور الأبيض، وهي مادة شمعية صلبة سهلة الاحتراق.



عند إطلاقها، تطلق قنابل الفسفور الأبيض دخانا أبيض كثيفا يمكن استخدامه لتغطية تحركات القوات العسكرية أو لخلق حجاب من الدخان لإخفاء الهجمات.

ينتج عن هذا التفاعل الكيميائي حرارة شديدة (حوالي 815 درجة مئوية) ودخان أبيض خفيف وكثيف، والذي تستخدمه الجيوش لإنشاء ستار دخان في المناطق الحساسة.



يمكن أن يسبب الفوسفور الأبيض حرائق سريعة الحركة وواسعة النطاق على الأرض.



بمجرد اشتعالها، يصعب إخماد المادة، لأنها تتشبث بالعديد من الأسطح، بما في ذلك الجلد والملابس، إنه خطر للغاية على المدنيين لأنه يمكن أن يسبب حروقا شديدة تتغلغل في أعماق الأنسجة والعظام، ويمكن أن تشتعل مرة أخرى حتى بعد العلاج.

ومع ذلك، فإن الفسفور الأبيض هو أيضا مادة كيميائية سامة يمكن أن تسبب حروقا شديدة للجلد والأنسجة، وحتى الموت.

قنابل الفسفور الأبيض تعمل عندما تلامس الهواء يشتعل الفسفور وينتج عنه تأثير حريق قوي ودخان سام، تلك الحروق التي تسببها تلك القنابل يمكن أن تكون شديدة ومؤلمة جدا للأشخاص الذين يتعرضون لها.



ويمكن أن تسبب قنابل الفسفور الأبيض مجموعة متنوعة من الإصابات الخطيرة للإنسان، بما في ذلك حروق شديدة للجلد والأنسجة، والتي يمكن أن تصل إلى العظام، تلف الأعضاء الداخلية، مثل الرئتين والكبد والقلب، الموت.