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مجلس الأعيان يشكل لجنة الرد على خطاب العرش - أسماء

10/11/2023 8:10:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عقد مجلس الأعيان برئاسة فيصل الفايز، أولى جلساته في الدورة العادية الأخيرة لمجلس الأمة التاسع عشر، التي افتتحها جلالة الملك عبدالله الثاني بخطاب العرش السامي.
وشكل المجلس لجنة للرد على خطاب العرش السامي تضمنت الأعيان التالية أسماؤهم:
سمير الرفاعي
محاسن الجاغوب
حيدر مراد
عبد الإله الخطيب
محمد داودية




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