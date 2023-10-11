مجلس الأعيان يشكل لجنة الرد على خطاب العرش - أسماء

مجلس الأعيان يشكل لجنة الرد على خطاب العرش - أسماء
التاريخ
10/11/2023 8:10:18 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عقد مجلس الأعيان برئاسة فيصل الفايز، أولى جلساته في الدورة العادية الأخيرة لمجلس الأمة التاسع عشر، التي افتتحها جلالة الملك عبدالله الثاني بخطاب العرش السامي.
وشكل المجلس لجنة للرد على خطاب العرش السامي تضمنت الأعيان التالية أسماؤهم:
سمير الرفاعي
محاسن الجاغوب
حيدر مراد
عبد الإله الخطيب
محمد داودية
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