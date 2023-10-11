مجلس النواب يقرأ الفاتحة على أرواح شهداء غزة

مجلس النواب يقرأ الفاتحة على أرواح شهداء غزة
التاريخ
10/11/2023 8:10:18 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قرأ مجلس النواب الفاتحة على أرواح الشهداء في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية الذي استشهدوا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي.
وكان افتتح جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم الأربعاء الدورة العادية الثالثة والأخيرة لمجلس الأمة التاسع عشر وألقى خطاب العرش السامي.
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