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مجلس النواب يقرأ الفاتحة على أرواح شهداء غزة

10/11/2023 8:10:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قرأ مجلس النواب الفاتحة على أرواح الشهداء في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية الذي استشهدوا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي.

وكان افتتح جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم الأربعاء الدورة العادية الثالثة والأخيرة لمجلس الأمة التاسع عشر وألقى خطاب العرش السامي.

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