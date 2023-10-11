مجلس النواب يشرع بانتخاب رئيس للمجلس

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شرع مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بانتخاب رئيس مجلس النواب في دورته العادية الثالثة والأخيرة من عمر المجلس.

وانحصرت المنافسة على رئاسة المجلس بين النواب أحمد الصفدي ونصار القيسي، وذلك بعد انسحاب كل من النائبين عبدالكريم الدغمي وعلي الخلايلة.

وكان افتتح جلالة الملك عبدالله الثاني في وقت سابق من اليوم الأربعاء الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة التاسع عشر وألقى خطاب العرش السامي.

