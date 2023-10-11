مجلس النواب يشرع بانتخاب رئيس للمجلس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شرع مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بانتخاب رئيس مجلس النواب في دورته العادية الثالثة والأخيرة من عمر المجلس.
وانحصرت المنافسة على رئاسة المجلس بين النواب أحمد الصفدي ونصار القيسي، وذلك بعد انسحاب كل من النائبين عبدالكريم الدغمي وعلي الخلايلة.
وكان افتتح جلالة الملك عبدالله الثاني في وقت سابق من اليوم الأربعاء الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة التاسع عشر وألقى خطاب العرش السامي.
MENAFN11102023000208011052ID1107225174
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.