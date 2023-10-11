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شاهد : القسام تنشر لقطات من الدمار الذي خلفته في عسقلان

10/11/2023 8:10:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت كتائب القسام صورًا تُظهر الدمار الناتج عن الصواريخ التي أطلقتها على مدينة عسقلان ردًا على القصف الذي استهدف مدنيين في قطاع غزة.

وعلقت كتائب القسام على الصور عبر حسابها الخاص على منصة "تيليجرام" :" أضرار كبيرة وإصابات جراء القصف القسامي الأخير لعسقلان المحتلة رداً على تهجير المدنيين "
















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