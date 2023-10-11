شاهد : القسام تنشر لقطات من الدمار الذي خلفته في عسقلان
التاريخ
10/11/2023 8:10:11 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت كتائب القسام صورًا تُظهر الدمار الناتج عن الصواريخ التي أطلقتها على مدينة عسقلان ردًا على القصف الذي استهدف مدنيين في قطاع غزة.
وعلقت كتائب القسام على الصور عبر حسابها الخاص على منصة "تيليجرام" :" أضرار كبيرة وإصابات جراء القصف القسامي الأخير لعسقلان المحتلة رداً على تهجير المدنيين "
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