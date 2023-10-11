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الدغمي يتراجع عن الترشح لرئاسة النواب

10/11/2023 8:10:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجع النائب عبدالكريم الدغمي عن الترشح لرئاسة مجلس النواب للدورة العادية الاخيرة من عمر المجلس التاسع عشر.


وتبدأ مجريات انتخاب رئيس النواب اليوم الأربعاء، بعد أن افتتح جلالة الملك عبدالله الثاني الدورة العادية الثالثة.


وكان أعلن النواب أحمد الصفدي، ونصار القيسي، وعلي الخلايلة، اضافة إلى الدغمي نيتهم الترشح لرئاسة النواب.

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