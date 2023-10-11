الدغمي يتراجع عن الترشح لرئاسة النواب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجع النائب عبدالكريم الدغمي عن الترشح لرئاسة مجلس النواب للدورة العادية الاخيرة من عمر المجلس التاسع عشر.
وتبدأ مجريات انتخاب رئيس النواب اليوم الأربعاء، بعد أن افتتح جلالة الملك عبدالله الثاني الدورة العادية الثالثة.
وكان أعلن النواب أحمد الصفدي، ونصار القيسي، وعلي الخلايلة، اضافة إلى الدغمي نيتهم الترشح لرئاسة النواب.
MENAFN11102023000208011052ID1107225172
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.