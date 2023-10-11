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إشبيلية يعلن تعيين مدرب جديد له

10/11/2023 8:10:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن نادي إشبيلية الإسباني لكرة القدم، الثلاثاء، تعيين المدرب الأوروغوياني دييغو ألونسو لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم الحالي، خلفا للمدرب خوسيه مينديليبار.
وقال إشبيلية في بيان رسمي، إن دييغو ألونسو سيتولى مهمة تدريب الفريق حتى نهاية الموسم الحالي، مشيرا إلى أنه سيقود تدريبات الفريق اليوم الثلاثاء.

ونوه الفريق الإسباني، بأن آخر تجارب ألونسو التدريبية كانت مع منتخب الأوروغواي، الذي قاده للتأهل إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022" قبل أن يودع المونديال من الدور الأول.
كما أن هذه أول تجربة تدريبية لألونسو في أوروبا أيضا، بعدما درب أندية في الأوروغواي والمكسيك بالإضافة إلى إنتر ميامي الأميركي، لكنه لن يكون غريبا عن الملاعب الإسبانية، حيث سبق له التواجد مع أندية أتلتيكو مدريد وفالنسيا وملقا حين كان لاعباً.
وسجل نادي إشبيلية بداية سيئة في الدوري الإسباني هذا الموسم، فلم يحقق سوى انتصارين فقط مقابل تعادلين وأربع هزائم، ويحتل المركز الرابع عشر في جدول ترتيب "لا ليغا" برصيد 8 نقاط.

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