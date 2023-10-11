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الخليفي يتحدث عن زلزال في باريس سان جيرمان

10/11/2023 8:10:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، دعمه الواضح لمشروع مدربه الإسباني لويس إنريكي، مشيرا إلى أن الفريق يسير على الطريق الصحيح.
وطرأت تغييرات كبيرة على فريق باريس سان جيرمان خلال الصيف الماضي، حيث رحيل عدد من نجومه مثل، الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار والإسباني سيرخيو راموس والإيطالي ماركو فيراتي.
وفي المقابل تعاقد النادي الباريسي مع المدرب لويس إنريكي مع مجموعة شابة مميزة من اللاعبين، مثل المهاجم البرتغالي غونسالو راموس، والثنائي الفرنسي راندال كولو مواني عثمان ديمبيلي”.
وتكهن البعض بإمكانية إقالة لويس إنريكي بعد تعثر نادي باريس سان جيرمان منذ بداية الموسم على المستوى المحلي أو الأوروبي، وخاصة عقب الهزيمة المدوية أمام فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، في دوري أبطال أوروبا برباعية.
ولكن ناصر الخليفي أظهر دعمه الواضح لمشروع لويس إنريكي، مشيرا إلى أنه لن يأتي بثماره بين ليلة وضحاها.
وتحدث ناصر الخليفي لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، قائلا: "لقد شهدنا هذا الصيف تغييرا زلزاليا وإيجابيا في النادي، أكثر مما يتخيل أي شخص".
وأضاف: "بناء أسس جديدة يستغرق بعض الوقت، بجانب بعض التصميم والمثابرة والأمل. ليس هناك أي مبالغة، ولكن رأينا بالفعل ومضات من التألق بعد فترة وجيزة".
واختتم ناصر الخليفي: "أمضينا بضعة أسابيع مع الفريق الجديد، هذا الفريق شاب ونعلم أننا نسير على الطريق الصحيح".

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