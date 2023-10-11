مرصد الزلازل : هزة ارضية جنوب العقبة
التاريخ
10/11/2023 8:10:10 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - سجل مرصد الزلازل الاردني اليوم الاربعاء هزة ارضية بقوة 3.1 ريختر الساعة 2.34 جنوب مدينة العقبة، تم الشعور بها من بعض المواطنين .
ووفق المركز انها تعتبر من الزلازل الضعيفة وغير المؤثرة .
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