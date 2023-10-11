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نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال يفرض عزلا شاملا على المعتقلين

10/11/2023 8:10:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال نادي الأسير الفلسطيني، إن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، فرضت منذ السبت الماضي، عزلا مضاعفا وشاملا على المعتقلين والأسرى في جميع السجون، إلى جانب جملة إجراءات انتقامية تندرج ضمن جريمة (العقاب الجماعي).


وأكد في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن هناك تخوفات كبيرة ومضاعفة على مصير المعتقلين في ظل تصاعد الإجراءات الانتقامية بحقهم، واستمرار عزلهم المضاعف.


وبين أن إدارة السجون أبلغت المعتقلين، أن هذه الإجراءات جاءت بأوامر من قيادة جيش الاحتلال، وأنها تخضع الآن لأوامر الجيش وإدارته.


وأوضح أن هذا العزل الإضافي جزء من سلسلة إجراءات انتقامية اتخذها الاحتلال بحق الأسرى في إطار جريمة (العقاب الجماعي)، منها، سحب كل محطات التلفاز المحددة للمعتقلين، ووقف زيارات المحامين وعائلاتهم، وزيادة أجهزة التشويش، إلى جانب حرمان الأطفال والأسيرات والمرضى في عيادة سجن الرملة من التواصل مع عائلاتهم من خلال الهاتف العمومي، وعرقلة عمل المؤسسات الحقوقية المختصة بشؤون المعتقلين.

بترا


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