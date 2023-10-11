سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن: الملك يقود دبلوماسية دولية لوقف الحرب على غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن بييركريستوف تشاتزيسافاس إن موقف الاتحاد واضح وشفاف من القضية الفلسطينية، ويدعم حل الدولتين، مؤكدا أن موقفه يتناغم مع الموقف الأردني الثابت والراسخ برفض الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.



وأكد تشاتزيسافاس أن جلالة الملك عبدالله الثاني يقود دبلوماسية دولية باتجاه وقف الحرب ووضع حد للتصعيد والحرب، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي مشترك مع الأردن بهذه الأجندة ويدعمها بقوة.



وبين السفير تشازيسافاس خلال حضوره حفل إنجاز مشروع "تقليل استهلاك الطاقة للمباني الخضراء" في بلدية إربد اليوم الأربعاء، والممول من الاتحاد الأوروبي، أهمية الدبلوماسية المكثفة التي يقودها جلالة الملك لوضع حد للحرب والتصعيد في غزة، مشيرا الى أن هذه الدبلوماسية تلقى الدعم من الاتحاد ودول مختلفة حول العالم .



وقال، إن على العالم أن يأخذ تحذيرات جلالة الملك من خطورة غياب حل القضية الفلسطينية وفق حل الدولتين على محمل الجد، إذ لا سلام ولا استقرار بدون التوصل إليها.