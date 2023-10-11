انقطاع التيار الكهربائي عن عموم غزة بعد توقف محطة توليد الكهرباء عن العمل

MENAFN - Al Wakeel News)توقفت محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة بشكل كامل عن العمل وفقاً لما افاد مراسل "RT "



ويأتي هذا الانقطاع بعد أن حذر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة من أن محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة ستتوقف عن العمل بعد 7 ساعات (تنتهي عند الثانية والنصف بعد الظهر بتوقيت غرينتش).



وأفاد بأن إسرائيل "أوقفت إمداداتها من الكهرباء إلى غزة، اعتباراً من الأحد الماضي، بقدرة 120 ميغاواط".



ويبلغ متوسط احتياجات قطاع غزة من الكهرباء 550 ميغاواط، بينما كان يتوفر منها حتى يوم الجمعة الماضي، نحو 205 ميغاواط.



ولليوم الخامس يواصل الجيش الإسرائيلي قصف مرافق للبنية التحتية ومنازل في القطاع. وخلف القصف الإسرائيلي لغزة دمارا هائلا، وأدى إلى استشهاد 1055 فلسطينيا وإصابة 5184 آخرين بجروح مختلفة، حسب أحدث إحصائية للصحة الفلسطينية.

