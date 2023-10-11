انقطاع التيار الكهربائي عن عموم غزة بعد توقف محطة توليد الكهرباء عن العمل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
توقفت محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة بشكل كامل عن العمل وفقاً لما افاد مراسل "RT "
ويأتي هذا الانقطاع بعد أن حذر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة من أن محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة ستتوقف عن العمل بعد 7 ساعات (تنتهي عند الثانية والنصف بعد الظهر بتوقيت غرينتش).
وأفاد بأن إسرائيل "أوقفت إمداداتها من الكهرباء إلى غزة، اعتباراً من الأحد الماضي، بقدرة 120 ميغاواط".
ويبلغ متوسط احتياجات قطاع غزة من الكهرباء 550 ميغاواط، بينما كان يتوفر منها حتى يوم الجمعة الماضي، نحو 205 ميغاواط.
ولليوم الخامس يواصل الجيش الإسرائيلي قصف مرافق للبنية التحتية ومنازل في القطاع. وخلف القصف الإسرائيلي لغزة دمارا هائلا، وأدى إلى استشهاد 1055 فلسطينيا وإصابة 5184 آخرين بجروح مختلفة، حسب أحدث إحصائية للصحة الفلسطينية.
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