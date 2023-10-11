محيسن: إسرائيل ترفض إدخال المستلزمات الطبية إلى القطاع وتحذيرات من كارثة إنسانية

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- قال قائم بأعمال الوكيل المساعد لشؤون المستشفيات والطوارئ معتصم محيسن، إن إسرائيل رفضت جهود إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية إلى المحافظات الجنوبية، محذرا من كارثة إنسانية في حال قطع التيار الكهربائي.

وأضاف في تصريح لـلوكالة الرسمية، أن وزارة الصحة تواصلت مع مختلف المنظمات الدولية ومنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر، لإيصال الأدوية والمستلزمات الطبية، وقبل ما يقارب ساعة أُبلغوا بفشل جهودهم ورفض الجانب الإسرائيلي إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية إلى المحافظات الجنوبية.

وأكد أن هناك 13 مستشفى حكوميا، و7 مستشفيات خاصة تعمل في قطاع غزة، وخرج مستشفيان عن الخدمة وهما بيت حانون والكرامة جراء القصف، وخلال ساعات ومع انقطاع التيار الكهربائي، ستتوقف المستشفيات بالكامل عن العمل، مشيرا إلى أن غرف العناية المكثفة وأجهزة التنفس الصناعي وغرف العمليات لا تعمل إلا من خلال الكهرباء.

وتابع محيسن: أن المنظومة الصحية في قطاع غزة تعاني جراء الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ 18 عاما، والمستشفيات استقبلت مئات الشهداء وآلاف الإصابات جراء القصف الإسرائيلي على المحافظات الجنوبية منذ بداية العدوان على أبناء شعبنا، والمستمر لليوم الخامس على التوالي، ووصلت نسبة الإشغال في المستشفيات إلى ما بين

150-200%، ما يهدد قدرة الطواقم الطبية على التعامل، خاصة في حال تعرض القطاع لعملية برية.

ولفت إلى أن الطواقم الطبية والإسعاف تعرضا للاعتداءات واستُشهد 2 من أطقم الهلال الأحمر، فيما استُشهدت طبيبة أطفال اليوم، جراء القصف الإسرائيلي، وتعرضت مركبات الإسعاف للاعتداءات.

وأشار إلى أن هناك أزمة حقيقية تمر بها مستشفياتنا في القطاع، في ظل العجز في إيصال الأدوية والمستلزمات الطبية إلى مستشفيات القطاع بسبب الحصار المفروض عليه، ومنع الاحتلال دخولها، سواء من حاجز بيت حانون العسكري "إيريز" منذ العدوان، أو من معبر رفح البري.

وحذر من خطورة الوضع الصحي في قطاع غزة، خاصة أن إسرائيل تمنع وصول الوقود إلى محطات توليد الكهرباء، ما سيتسبب بتعطيل المنظومة الصحية بالكامل، ويُعرّض القطاع لكارثة إنسانية، ويكون مليونان و200 ألف مواطن غزي دون خدمات صحية.

وعن جهود الوزارة، قال محيسن: شكلت الوزارة فريقا طبيا جراحيا من عدة جراحات تخصصية لمساندة الطواقم الطبية في المحافظات الجنوبية، وهو جاهز بانتظار السماح له بالدخول إلى القطاع، كما جهزنا قوائم بالاحتياجات الضرورية من أدوية ومستلزمات من مستودعاتنا المركزية.

وأعلنت وزارة الصحة عن بدء العمل بإجراءات تقنين الخدمات الصحية والمساندة، وتوجيه طاقة المولدات الكهربائية المحدودة لاستمرار الخدمات الطارئة وإنقاذ الجرحى والمرضى في الحد الممكن مع اشتداد العدوان وقطع الكهرباء ومنع دخول الوقود إلى القطاع.

وحتى اللحظة، ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 1055 شهيدا، و5184 مصابا، فيما بلغت الحصيلة في الضفة الغربية 23 شهيدا، و130 مصابا، وأكدت وزارة الصحة أن نحو 60% من المصابين في قطاع غزة من الأطفال والنساء.