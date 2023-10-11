الاحتلال يطلق النار على شاب غرب بيت لحم
التاريخ
10/11/2023 8:09:39 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN- أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الأربعاء، النار صوب شاب لم تُعرف هويته بعد، جنوب القدس.
وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال أطلقوا النار على الشاب بزعم محاولته تنفيذ عملية دعس، على طريق النفق الرابط بين مدينتي بيت لحم والقدس.
يتبع...
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