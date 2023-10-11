Wednesday, 11 October 2023 03:56 GMT

الاحتلال يطلق النار على شاب غرب بيت لحم

10/11/2023 8:09:39 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN- أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الأربعاء، النار صوب شاب لم تُعرف هويته بعد، جنوب القدس.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال أطلقوا النار على الشاب بزعم محاولته تنفيذ عملية دعس، على طريق النفق الرابط بين مدينتي بيت لحم والقدس.



يتبع...

MENAFN11102023000205011050ID1107225163

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث