جماهير غفيرة تشيع جثماني الشهيدين سباعنة في جنين

MENAFN - Palestine News Network ) جنين/PNN- شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في محافظة جنين، اليوم الأربعاء، جثماني الشهيدين الشابين محمود محمد محمود سباعنة (21 عاماً)، وأحمد محمد مصطفى سباعنة (25 عاماً) في بلدة قباطية جنوب جنين، اللذين ارتقيا مساء أمس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات عند حاجز الجلمة شمال شرق جنين، تنديدا بالعدوان والمجازر التي تُرتكب بحق أبنا شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية.

ورفع المشيعون جثماني الشهيدين على الأكتاف، وجابوا فيهما شوارع البلدة، مرددين الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال بحق شعبنا في الضفة والقطاع، ومن ثم توجهوا إلى منزلي عائلتي الشهيدين، حيث ألقيت عليهما نظرة الوداع الأخيرة، قبل موارتهما الثرى.

وألقيت خلال التشييع كلمات دعا المتحدثون فيها إلى تعزيز الوحدة الوطنية، باعتبارها السلاح الأقوى لمواجهة الاحتلال، وطالبوا بضرورة توفير الحماية الدولية لشعبنا الأعزل، خاصة في ظل الحكومة الإسرائيلية الجديدة المتطرفة التي بدأت بإجرامها منذ اليوم الأول لتوليها مهامها.

وأكدوا أن جرائم الاحتلال والمجازر التي تُرتكب بحق أهلنا في قطاع غزة لن تثني شعبنا وتخيفه، وسيستمر في النضال حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

ونعت حركة "فتح" والقوى الوطنية والإسلامية الشهيدين سباعنة، مؤكدة أن هذه الجريمة تُضاف إلى سلسلة الجرائم الممنهجة من حكومات الاحتلال المتعاقبة بحق أبناء شعبنا.

وعم الإضراب الشامل منذ ساعات الصباح جنين ومخيمها وقباطية بدعوة من إقليم فتح، حدادا على شهداء قباطية وقطاع غزة.