الخزانة الأميركية: التصعيد في غزة يثير مخاوف إضافية على الاقتصاد الأميركي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، اليوم الأربعاء، إن الوضع في إسرائيل يثير مخاوف إضافية على الاقتصاد الأميركي.
وقالت يلين خلال مؤتمر صحفي، إنها لا تزال تتوقع تباطؤا للاقتصاد الأميركي لا يصل إلى حد الركود، على الرغم من أن التصعيد في غزة أثار مخاطر إضافية.
وأضافت: "بالطبع الوضع في إسرائيل يثير مخاوف إضافية، أنا لا أقول إن تباطؤ النمو أمر مؤكد تماما، لكنني ما زلت أعتقد أنه المسار الأكثر ترجيحا".
وكان صندوق النقد الدولي، قد أكد على أنه يتابع عن كثب الوضع في إسرائيل وغزة، وأن من السابق لأوانه تقييم أي أثر اقتصادي.
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