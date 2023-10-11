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الخزانة الأميركية: التصعيد في غزة يثير مخاوف إضافية على الاقتصاد الأميركي

10/11/2023 8:09:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، اليوم الأربعاء، إن الوضع في إسرائيل يثير مخاوف إضافية على الاقتصاد الأميركي.


وقالت يلين خلال مؤتمر صحفي، إنها لا تزال تتوقع تباطؤا للاقتصاد الأميركي لا يصل إلى حد الركود، على الرغم من أن التصعيد في غزة أثار مخاطر إضافية.


وأضافت: "بالطبع الوضع في إسرائيل يثير مخاوف إضافية، أنا لا أقول إن تباطؤ النمو أمر مؤكد تماما، لكنني ما زلت أعتقد أنه المسار الأكثر ترجيحا".


وكان صندوق النقد الدولي، قد أكد على أنه يتابع عن كثب الوضع في إسرائيل وغزة، وأن من السابق لأوانه تقييم أي أثر اقتصادي.

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