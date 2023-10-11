كيفية وضع الميزانية مثل المحترفين: 6 حيل لتوفير المال وتحقيق أهدافك المالية

(MENAFN- Animus Webs)

يعد وضع الميزانية مهارة مهمة تمكن الأفراد من إدارة شؤونهم المالية بفعالية، وتوفير المال، والعمل على تحقيق أهدافهم المالية. سواء كنت ترغب في سداد الديون، أو بدء التداول في منصة AvaTrade، أو الادخار لقضاء عطلة أحلامك، أو بناء منزل مريح للتقاعد، فإن الميزانية هي مفتاح النجاح المالي. في هذه المقالة، سنستكشف سبعة حيل للميزانية ستساعدك على التحكم في أموالك وتحقيق تطلعاتك المالية.

1. حدد أهدافًا مالية واضحة

قبل البدء في إعداد الميزانية، من الضروري تحديد أهداف مالية محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وذات صلة ومحددة زمنيًا (SMART). يجب أن تحمل أهدافك الصفات التالية:

· محددة: حدد بدقة ما تريد تحقيقه. على سبيل المثال، بدلاً من تحديد هدف غامض مثل "توفير المال"، اجعله محددًا مثل "توفير 10000 دولار أمريكي كدفعة أولى لشراء منزل".

· قابلة للقياس: حدد كيف ستتتبع تقدمك. باستخدام مثالنا السابق، يمكنك قياس التقدم الذي تحرزه من خلال تتبع مقدار الأموال التي قمت بتوفيرها كل شهر.

· قابلة للتحقيق: تأكد من أن أهدافك واقعية. من الرائع أن تضع أهدافًا عالية، لكن تحديد أهداف غير واقعية يمكن أن يؤدي إلى الإحباط. ضع في اعتبارك وضعك المالي الحالي ودخلك عند تحديد أهدافك.

· محددة بوقت: حدد تاريخًا لتحقيق أهدافك. إن تحديد موعد نهائي يخلق شعوراً بالإلحاح ويساعدك على البقاء ملتزماً.

2. إنشاء ميزانية مفصلة

لإنشاء ميزانية مفصلة، اتبع الخطوات التالية:

1. الدخل: ابدأ بإدراج جميع مصادر دخلك. قم بتضمين راتبك وعملك المستقل ودخل الإيجار وأي أموال أخرى تتلقاها بانتظام.

2. النفقات: قم بتصنيف نفقاتك إلى أساسية وغير ضرورية. تشمل الأساسيات الإسكان (الرهن العقاري أو الإيجار)، والمرافق، ومحلات البقالة، والنقل، والتأمين، والحد الأدنى من مدفوعات الديون. تشمل الأشياء غير الأساسية تناول الطعام بالخارج والترفيه والتسوق.

3. تتبع إنفاقك: لمدة شهر إلى ثلاثة أشهر، قم بتتبع كل النفقات، مهما كانت صغيرة. سيعطيك هذا صورة واضحة عن أين تذهب أموالك.

4. إنشاء فئات: استنادًا إلى نفقاتك التي تم تتبعها، قم بإنشاء فئات محددة لميزانيتك، مثل "البقالة" و"المرافق العامة" و"النقل" و"الترفيه".

5. تخصيص الأموال: خصص جزءًا من دخلك لكل فئة بناءً على إنفاقك المتتبع وأهدافك المالية. كن واقعيًا ولكن اهدف إلى خفض النفقات غير الضرورية.

3. اعتنق قاعدة 50/30/20

توفر قاعدة 50/30/20 إرشادات منظمة من أجل التحكم بميزانيتك وتقليل مصاريفك من خلال:

الاحتياجات (50%): تغطي هذه الفئة النفقات الأساسية مثل السكن والمرافق والبقالة والنقل والتأمين والحد الأدنى من مدفوعات الديون. تأكد من أن هذه النفقات لا تتجاوز 50% من دخلك.

النفقات الغير ضرورية (30%): النفقات غير الضرورية، مثل تناول الطعام بالخارج والترفيه والتسوق، تندرج تحت هذه الفئة. حدد إنفاقك في هذا المجال إلى 30٪ من دخلك.

الادخار وسداد الديون (20%): خصص 20% على الأقل من دخلك للمدخرات والاستثمارات وسداد الديون. هذا الجزء ضروري لبناء مستقبلك المالي.

4. تتبع النفقات الخاصة بك

يتضمن تتبع نفقاتك باستمرار ما يلي:

· تسجيل كل النفقات: احتفظ بالإيصالات، أو استخدم تطبيقات الميزانية، أو احتفظ بجدول بيانات لتسجيل كل النفقات. تساعدك هذه الممارسة على معرفة أين تذهب أموالك وتحديد مجالات التحسين.

· تصنيف النفقات: قم بتجميع نفقاتك في فئات الميزانية التي قمت بإنشائها. يعمل هذا التصنيف على تبسيط التتبع ويكشف عن طبيعة إنفاقك.

· المراجعات المنتظمة: قم بمراجعة إنفاقك بشكل منتظم للتأكد من بقائك ضمن حدود ميزانيتك. اضبط ميزانيتك حسب الحاجة بناءً على ملاحظاتك.

5. الادخار

إن اتمام قواعد عملية الادخار تجعل من السهل عليك الالتزام بأهدافك:

قم بإعداد التحويلات التلقائية: قم بالترتيب لتحويل جزء من دخلك تلقائيًا إلى حسابات التوفير أو الاستثمار الخاصة بك بمجرد حصولك على الدفع.

صندوق الطوارئ: أعط الأولوية لبناء صندوق للطوارئ ضمن مدخراتك الآلية. ابدأ بهدف صغير وقابل للتحقيق، مثل توفير 1000 دولار لتغطية النفقات غير المتوقعة.

6. إنشاء صندوق الطوارئ

يعد إنشاء صندوق الطوارئ خطوة حاسمة نحو الأمن المالي:

· ابدأ بمبلغ صغير: إذا كنت قد بدأت للتو، فاهدف إلى توفير 1000 دولار كصندوق أولي للطوارئ. قم بزيادته تدريجيًا لتغطية نفقات المعيشة لمدة ثلاثة إلى ستة أشهر.

· حساب توفير عالي العائد: احتفظ بصندوق الطوارئ الخاص بك في حساب توفير منفصل يسهل الوصول إليه. ابحث عن الحسابات ذات أسعار الفائدة الأعلى لتحقيق أقصى قدر من النمو.

· للاستخدام في حالات الطوارئ فقط: احتفظ بصندوق الطوارئ الخاص بك لحالات الطوارئ الحقيقية، مثل النفقات الطبية أو إصلاحات السيارات أو فقدان الوظيفة بشكل غير متوقع.

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