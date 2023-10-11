«إي اف چي هيرميس» تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية للطرح العام الأولي لشركة «أديس القابضة»





أعلنت «إي اف چي هيرميس»، بنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لها– قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «أديس القابضة»، إحدى الشركات الرائدة في توفير خدمات الحفر والتنقيب وإنتاج النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في تداول السعودية، وقد قامت «إي اف چي هيرميس» بدور المستشار المالي المشترك، والمنسق الدولي، ومدير سجل اكتتاب المؤسسات، ومتعهد التغطية.

وقد شهدت عملية الاكتتاب قيام شركة «أديس القابضة» بطرح 30% من إجمالي رأسمالها المُصدر، عبر بيع مجموعة متنوعة من الأسهم الحالية، والأسهم المُصدرة حديثاً، أي ما يعادل 338,718,754 سهماً، وذلك بقيمة 13.5 ريالاً سعودياً للسهم، حيث بلغت القيمة السوقية 15.2 مليار ريال سعودي (4.1 مليارات دولار)، وتمثل نسبة الأسهم الحالية 9%، بينما تمثل نسبة الأسهم الجديدة 21% من رأسمال الشركة المُصدر عند إتمام عملية الطرح، وقد بلغت قيمة طلبات اكتتاب الفئات المشاركة 286.9 مليار ريال سعودي (بما يعادل 76.5 مليار دولار)، حيث لاقت الصفقة إقبالاً كبيراً على الأسهم من جانب الفئات المشاركة في السوق المحلي والإقليمي والعالمي على حد سواء، وبلغ معدل تغطية الاكتتاب 62.7 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.

وأعرب محمد أبو سمرة، العضو المنتدب ونائب رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في «إي اف چي هيرميس»، عن سعادته بالأدوار المتعددة، التي قامت بها الشركة لإتمام عملية الطرح العام الأولي لشركة «أديس القابضة»، حيث توفر هذه الصفقة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات فرصاً كبيرة للاستثمار في واحدة من كبرى شركات الحفر العملاقة، والتي تحظى بانتشار جغرافي واسع على المستوى العالمي، وأضاف أبو سمرة: إن هذا الطرح يأتي عقب المؤتمر الاستثماري «EFG Hermes Saudi Forum in London»، الذي انعقد خلال الشهر الماضي، بالتعاون مع تداول السعودية، وبحضور هيئة السوق المالية السعودية باعتبارها ضيف الشرف لهذا العام، بالإضافة إلى الطرح العام الأولي لشركة «لومي للتأجير» في سوق المال السعودي، ويعد ذلك بمثابة شهادة على التزامنا بتعظيم القيمة للعملاء في المنطقة، واستعراض الإمكانات غير المحدودة، التي ينبض بها السوق السعودي.

وأكد أبو سمرة أن نجاح الشركة في إتمام الاكتتاب السادس، خلال العام الجاري يعكس قدرتها على ترسيخ مكانتها الرائدة في تسهيل إتمام الصفقات الاستراتيجية ذات المردود الإيجابي طويل الأمد على اقتصاد المملكة والمنطقة، حيث تتطلع الشركة إلى تعظيم الاستفادة من وجودها الإقليمي في مختلف الأسواق حول العالم، إلى جانب شبكتها الدولية الواسعة من العملاء وقدراتها البحثية المتطورة والمتكاملة، التي تساعد في رفع مستوى الخدمات المالية المقدمة في سوق المال السعودي.

جدير بالذكر أن شركة «أديس القابضة» هي واحدة من كبرى مشغلي منصات الحفر البحرية العالمية، ويقع المقر الرئيسي لها في مدينة الخُبر بالمملكة العربية السعودية، وتتوزع أنشطة وعمليات الشركة في سبع دول حول العالم وهي المملكة العربية السعودية والكويت وقطر ومصر والجزائر وتونس والهند، ويعمل لديها أكثر من 7500 موظف. بالإضافة إلى ذلك تمتلك الشركة أسطولاً مكوناً من 85 منصة حفر في 7 دول، ويتضمن ذلك 36 منصة حفر برية، و46 منصة حفر بحرية مرفوعة، وبارجتين مرفوعتين، ووحدة إنتاج متنقلة بحرية.

وتأتي هذا الصفقة ضمن سلسلة من صفقات الطرح الأولي، التي نجحت شركة «إي اف چي هيرميس» في إتمامها خلال عام 2023، وتبلغ 6 صفقات، وهي امتداد للعديد من الصفقات البارزة، التي نجحت في إتمامها خلال الأعوام السابقة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، فقد نجحت الشركة مؤخراً في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة طرح أسهم شركة «لومي للتأجير» في تداول السعودية، إلى جانب إتمام طرح أسهم شركة «أدنوك للإمداد والخدمات»، وشركة «أدنوك للغاز بي أل سي» في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX)، كما نجحت في وقت سابق من العام إتمام صفقة الطرح العام لأسهم شركة «أبراج لخدمات الطاقة» في بورصة مسقط للأوراق المالية (MSX)، بالإضافة إلى إتمام صفقة الطرح العام لشركة «الأنصاري للخدمات المالية» في سوق دبي المالي (DFM).